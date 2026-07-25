Берое се подсили с български национал

Настоящата седмица се оказа доста ползотворна и за мъжкия Берое Стара Загора. „Зелено-белите“ се похвалиха със своето първо ново попълнение това лято. Екипът на старозагорския тим отново ще облече Кръстомир Михов, обявиха тази вечер официално от клуба. Българският национал ще се демонстрира своите възможности от следващия сезон в редиците на отбора от Стара Загора.

Гардът се изявяваше през последните две години в Локомотив Пловдив, където заслужи само добри думи със своето представяне, а през миналия сезон защитаваше за кратко и цветовете на Сливен. В края на миналата седмица обаче двете страни сложиха край на своите взаимоотношения, макар че е имал две сериозни предложения да остане в Локомотив.

Роденият именно в Сливен играч бе един от основните фактори за „черно-белите“, които още в първия си сезон на най-високо българско ниво се пребориха за среброто в НБЛ и в турнира за Купата на България, а с отбора от Сливен спечели сребърното отличие за Купата на ББЛ. Михов остави на сметката си средни показатели от 11.3 точки, 3.6 борби и 2.3 асистенции за 48 мача във всички турнири с екипите на Локомотив и Сливен.

Със „смърфовете“ завоюва титлата в ББЛ и Купата на ББЛ, като стана и шампиони в Дивизия А Юг.

За него това ще втори период в Берое след този през 2024/2025.

Професионалният път на 21-годишния баскетболист преминава още през Академик Бултекс 99, както и втория отбор на пловдивчани. 195-сантиметровият стрелец може да се похвали със сребро в Балканската лига и бронз в българския шампионат с Академик.