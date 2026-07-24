Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за юноши до 18 г.

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години Веселин Веселинов определи състава за европейското първенство в Дивизия "А", съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в италианския град Трентино от 25 юли до 2 август.

България е в група "С" на турнира заедно с Германия, Литва и Словения.

Ето на кои 12 състезатели се доверява треньорът Веселин Веселинов:

1. Боян Кьосев - 14.01.2008 г. - 186 см. - ЦСКА

2. Кристиан Каменски - 02.06.2008 г. - 206 см. - ЦСКА

3. Мартин Попов - 19.01.2008 г. - 191 см. - САЩ

4. Калоян Колев - 23.09.2009 г. - 206 см. - ЦСКА

5. Иф Кастание - 08.09.2008 г. - 184 см. - Поатие (Франция)

6. Кристиян Занов - 07.02.2009 г. - 206 см. - Ботев 2012 Враца

7. Петър Симеонов - 17.03.2008 г. - 185 см. - Арис (Гърция)

8. Андрей Михайлов - 23.07.2008 г. - 195 см. - Миньор 2015

9. Дарио Тодоров - 18.08.2008 г. - 200 см. - Спартак Плевен

10. Кирил Димитров - 14.06.2009 г. - 196 см. - БУБА Баскетбол

11. Борис Гидов - 15.05.2008 г. - 194 см. - ЦСКА

12. Марк Воденичарски - 04.01.2008 г. - 192 см. - Ботев 2012 Враца

Първият мач на българския отбор е в събота от 16:30 часа срещу Германия. Ден по-късно юношите ще излязат срещу Литва от 21:30 часа. На 27 юли от 16:30 часа българско време е срещата със Словения.

Всички мачове ще бъдат излъчвани пряко в канала на ФИБА в Youtube.com.