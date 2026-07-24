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Ясен е съставът на България за еврошампионата по баскетбол за юноши до 18 г.

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Веселин Веселинов посочи своите избраници

Веселин Веселинов и Пини Гершон
Снимка: БФ Баскетбол
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Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за юноши до 18 години Веселин Веселинов определи състава за европейското първенство в Дивизия "А", съобщиха от Българската федерация по баскетбол. Шампионатът на Стария континент ще се проведе в италианския град Трентино от 25 юли до 2 август.

България е в група "С" на турнира заедно с Германия, Литва и Словения.

Ето на кои 12 състезатели се доверява треньорът Веселин Веселинов:

1. Боян Кьосев - 14.01.2008 г. - 186 см. - ЦСКА
2. Кристиан Каменски - 02.06.2008 г. - 206 см. - ЦСКА
3. Мартин Попов - 19.01.2008 г. - 191 см. - САЩ
4. Калоян Колев - 23.09.2009 г. - 206 см. - ЦСКА
5. Иф Кастание - 08.09.2008 г. - 184 см. - Поатие (Франция)
6. Кристиян Занов - 07.02.2009 г. - 206 см. - Ботев 2012 Враца
7. Петър Симеонов - 17.03.2008 г. - 185 см. - Арис (Гърция)
8. Андрей Михайлов - 23.07.2008 г. - 195 см. - Миньор 2015
9. Дарио Тодоров - 18.08.2008 г. - 200 см. - Спартак Плевен
10. Кирил Димитров - 14.06.2009 г. - 196 см. - БУБА Баскетбол
11. Борис Гидов - 15.05.2008 г. - 194 см. - ЦСКА
12. Марк Воденичарски - 04.01.2008 г. - 192 см. - Ботев 2012 Враца

Първият мач на българския отбор е в събота от 16:30 часа срещу Германия. Ден по-късно юношите ще излязат срещу Литва от 21:30 часа. На 27 юли от 16:30 часа българско време е срещата със Словения.

Всички мачове ще бъдат излъчвани пряко в канала на ФИБА в Youtube.com.

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