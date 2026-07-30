балкан привлече национала иван алипиев

Балкан осъществи първия си входящ трансфер през лятото, привличайки българския национал Иван Алипиев. Действащият шампион на Националната баскетболна лига постигна договорка с 27-годишното крило, което ще играе в Ботевград през следващия сезон.

Алипиев подписа контракт по схемата 1+1 години и ще бъде част от селекцията на "зелените“, които се подготвят за дебютното си участие в турнира Еврокъп.

Изминалият сезон бе динамичен за национала, който започна кампанията в италианския Местре, а в края на календарната година премина в Римини. С втория си клуб той спечели Купата на Серия А2 и достигна до сребърните медали във второто ниво на италианския баскетбол.

Общо през сезон 2025/26 Алипиев изигра 42 мача за двата отбора, в които записа средно по 11.0 точки, 5.2 борби и 1.1 асистенции.

В кариерата си 203-сантиметровият баскетболист е защитавал още цветовете на Левски, Академик София, БУБА Баскетбол и втория тим на „сините“. Зад гърба си има и богат международен опит с екипите на Аркадия Лайънс (Австрия), Латина и Местре (Италия), Антверп Джайънтс (Белгия), Стяуа Букурещ (Румъния) и Римини.

Алипиев е и бивш състезател на университета Лойола Меримаунт в САЩ, където се състезаваше в периода между 2018 и 2022 година.

С привличането на национала Балкан прави сериозна заявка за още един силен сезон както в първенството на България, така и на европейската сцена.