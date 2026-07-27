Баскетболните национали до 18 г. без шанс и срещу Словения на европейското

Българският национален отбор по баскетбол за юноши до 18-годипна възраст допусна трети пореден грешен ход на европейското първенство в Трентино, Дивизия А. Селекцията на Веселин Веселинов отстъпи пред Словения с 66:88 в среща от третия кръг в група C, изиграна в зала „ПалаМаркети“. Българите дадоха отпор в до известна степен в хода на мача, но словенците държаха съдбата си в свои ръце.

По този начин младите "лъвове" финишираха с три загуби и на последното четвърто място, но продължават към Топ 16, тъй като такъв е регламентът на първенствата, които се провеждат в елита. Съперникът на българския тим на осминафиналите ще стане ясен на по-късен етап.

Откриващите минути предоставиха възможност двата отбора да вървят ръка за ръка. Мартин Попов и Боян Кьосев загатнаха за своите реализизаторски качества в българските редици, докато от другата страна Гал Коп и Игор Степанович отговаряха подобаващо. Символичните гости намериха нужния ритъм в офанзивен план и статуквото бе развалено на бърза ръка за аванс от 8 точки в края на встъпителния период.

Преднината на „драконите“ започна да докосва двуцифрените изражения в хода на следващата десетка. Кристиян Занов и Калоян Колев въдвориха известен ред за символичните гости, но словенците имаха достатъчно арсенал в нападение, за да намерят пътя към двуцифрената разлика и да се оттеглят в съблекалнята при 48:28.

Усилията на Ив Кастание, Колев и Занов вдъхнаха увереност на българите, че могат да върнат интригата на старта на третата част, стопявайки изоставането им до минус 10. Словенският отбор не се забави с отговора чрез Мартин Цизей Степанович основно, за да си върне отново солидното водачество и да си извоюва 28-точков актив след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт за интрига трудно можеше да става дума и единствената такава бе свързана с това какъв ще е крайният резултат.

Кристиян Занов блесна за българите със своите 18 точки и 17 борби. Калоян Колев финишира със 17 и 7 овладени под двата ринга топки.

Гал Коп даде тон за успеха на словенците с 19 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата. Игор Степанович отбеляза 14, Язон Кросел приключи с 11.