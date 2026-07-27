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Държавна агенция "Разузнаване": Русия остава най-значима външна потенциална заплаха за България и страните в НАТО и ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Русия остава най-значима външна потенциална заплаха по линия на сигурността за България и европейските страни членки на НАТО и ЕС. Това отчита в доклада си за 2025 г. Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР). В отчета на Военното разузнаване пък се отбелязва, че са продължили активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво.

Без да посочват имената на държавите в публичния доклад, от Военното разузнаване отбелязват, че държави, преговарящи с ЕС за членство, "не изпълняваха поети ангажименти пред Брюксел, като търсеха начин да променят договореното, включително търсейки международна подкрепа за тези усилия".

Това е увеличило антибългарската реторика и усилията за асимилиране и за допълнително фрагментиране на българските малцинства и общности в региона. Имало е опити за дискредитиране на България на международно и регионално ниво.

Като "притеснително" от Военното разузнаване отбелязват нарастващото превъоръжаване с китайско и руско оръжие в региона. Допълва се, че в част от държавите в Западните Балкани са предприети законодателни промени за възобновяване на задължителната военна служба от началото на 2026 г. Има потенциални рискове за влошаване на сигурността, където има разположени мироопазващи сили, включително и формирования от Българската армия.

Докладът на ДАР отбелязва като източници на нестабилност през 2025 г. войната в Украйна, военната операция на Израел, извършена с подкрепата на САЩ, срещу ирански ядрени обекти, неустойчивото примирие между "Хамас" и Израел, въздействието на регионалните конфликти и кризи върху глобалните икономически и енергийни процеси и отражението им върху икономиките на България и страните членки на ЕС и НАТО.

# Държавна агенция „Разузнаване“ #заплахи #доклад #национална сигурност

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