БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Франция и Виктор Уембаняма се завръщат в „Акор Арена“ две години след финала на Олимпийските игри в Париж

Първите срещи от втория кръг на световните квалификации ще се проведат от 24 август до 1 септември.

Френският национален отбор по баскетбол ще изиграе първия си мач от втория кръг на квалификациите за световното първенство през 2027-а на 27 август т. г. у дома.

Две години след финала на Олимпийските игри в Париж, се очаква Виктор Уембаняма да се завърне в емблематичната „Акор Арена“ с френския тим.

Въпреки че съперникът на "сините" все още не е известен, във Франция са убедени, че атмосферата и мачът ще бъдат страхотни, още повече, че се очаква всички звезди да са на линия.

Сребърните олимпийски медалисти са лидери в група G, след като записаха три победи и една загуба в първия кръг от пресявките. За тях предстоят още два мача от тази фаза, въпреки че вече си осигуриха продължаване към втория кръг.

Селекционерът Фредерик Фоту би трябвало да може да разчита на играчите от НБА и Евролигата, които не можеха да участват през редовния сезон. Капитанът Гершон Ябуселе и Максим Рейно вече обявиха намерението си да играят.

Виктор Уембаняма, който не е носил френската фланелка от финала на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., загубен злощастно от тима на САЩ, също изрази желание да се включи в квалификациите. Това обяви самият той в интервю за BeIN Sports през февруари, но и с една уговорка.

Звездата на Сан Антонио Спърс може да пропусне последните две срещи от първия квалификационен кръг в периода 29 юни - 7 юли, когато Франция гостува на Белгия и приема в Льо Ман Финландия.

„Целта ми винаги е да участвам. Но и се надявам да не мога да играя с основателна причина", загатна тогава Уемби, който е в борбата за наградите за MVP и защитник на годината на редовния сезон на НБА.

Ако не съм там, това ще означава, че сме стигнали до финалите на НБА с моя отбор“, обясни французинът, който ще започне плейофите с "шпорите" срещу Портланд в неделя вечер.

Свързани статии:

Виктор Уембаняма разкри: Бих искал да тренирам с отбор по ръгби
Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство
#Национален отбор на Франция по баскетбол за мъже #Виктор Уембаняма #Сан Антонио Спърс

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Още от: Национални отбори

Везенков: Ще бъда на линия за националния отбор, ако съм здрав
Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство Гершон Ябуселе потвърди желанието си да играе за Франция в предстоящите квалификации за световното първенство
Полина Друмева: Националките имат изключителна мотивация за това, което следва Полина Друмева: Националките имат изключителна мотивация за това, което следва
Таня Гатева: Смятам, че пикът на отбора ще бъде през ноември Таня Гатева: Смятам, че пикът на отбора ще бъде през ноември
Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства Женският ни национален отбор открива втория етап от квалификациите за Евробаскет 2027 с две домакинства
България попадна в група с финалиста от последните две издания на Евробаскет за жени във втория етап на квалификациите България попадна в група с финалиста от последните две издания на Евробаскет за жени във втория етап на квалификациите
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения Извънредни проверки на "ТЕЦ Бобов дол" АД установиха нарушения
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ в изборната нощ
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия парламент, има...
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
ЕК: При недостиг на керосин ще освободим част от запасите
Преминаването на кораби през Ормузкия проток е безпрепятствено,...
