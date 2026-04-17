Франция и Виктор Уембаняма се завръщат в „Акор Арена“ две години след финала на Олимпийските игри в Париж

Френският национален отбор по баскетбол ще изиграе първия си мач от втория кръг на квалификациите за световното първенство през 2027-а на 27 август т. г. у дома.

Две години след финала на Олимпийските игри в Париж, се очаква Виктор Уембаняма да се завърне в емблематичната „Акор Арена“ с френския тим.

Въпреки че съперникът на "сините" все още не е известен, във Франция са убедени, че атмосферата и мачът ще бъдат страхотни, още повече, че се очаква всички звезди да са на линия.

Сребърните олимпийски медалисти са лидери в група G, след като записаха три победи и една загуба в първия кръг от пресявките. За тях предстоят още два мача от тази фаза, въпреки че вече си осигуриха продължаване към втория кръг.

Селекционерът Фредерик Фоту би трябвало да може да разчита на играчите от НБА и Евролигата, които не можеха да участват през редовния сезон. Капитанът Гершон Ябуселе и Максим Рейно вече обявиха намерението си да играят.

Виктор Уембаняма, който не е носил френската фланелка от финала на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., загубен злощастно от тима на САЩ, също изрази желание да се включи в квалификациите. Това обяви самият той в интервю за BeIN Sports през февруари, но и с една уговорка.

Звездата на Сан Антонио Спърс може да пропусне последните две срещи от първия квалификационен кръг в периода 29 юни - 7 юли, когато Франция гостува на Белгия и приема в Льо Ман Финландия.

„Целта ми винаги е да участвам. Но и се надявам да не мога да играя с основателна причина", загатна тогава Уемби, който е в борбата за наградите за MVP и защитник на годината на редовния сезон на НБА.

„Ако не съм там, това ще означава, че сме стигнали до финалите на НБА с моя отбор“, обясни французинът, който ще започне плейофите с "шпорите" срещу Портланд в неделя вечер.