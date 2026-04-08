Везенков: Ще бъда на линия за националния отбор, ако съм здрав

Александър Везенков заяви, че ще играе в следващия мач на българския национален отбор в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония, стига да е здрав. Българите ще домакинстват на Норвегия на 5 юли в мач от последния шести кръг в група B. Все пак лидерът на Олимпакос отказа да коментира повече, тъй като пропусна голяма част от срещите на „лъвовете“ в последните години заради различни контузии.

„Само да съм здрав. Ако не се лъжа, мачът е на 5 юли, ще бъда на линия. Не искам да казвам, защото последните два пъти, когато говорихме една седмица преди това, се контузих за мачовете с Черна гора, Норвегия и Армения. Нека да дойде моментът и ще го коментираме“, каза крилото.

Той говори дали „трикольорите“ могат да напълнят в бъдеще „Арена 8888“ за мач от националния отбор.

„Играем първи етап от предварителни квалификации на Евробаскет 2029. Не знам дали това е подходящият момент да играем голямата зала или го изпуснахме, когато имаше еуфория и отборът беше на по-високо ниво. Надявам се все някога интересът да е толкова голям и билетите да са толкова много, че да напълним една толкова голяма зала, както го прави волейболният отбор", каза Везенков.