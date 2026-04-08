БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Везенков: Ще бъда на линия за националния отбор, ако съм здрав

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Нека да дойде моментът и ще го коментираме, каза още лидерът на Олимпиакос.

олимпиакос без александър везенков дербито панатинайкос евролигата
Слушай новината

Александър Везенков заяви, че ще играе в следващия мач на българския национален отбор в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония, стига да е здрав. Българите ще домакинстват на Норвегия на 5 юли в мач от последния шести кръг в група B. Все пак лидерът на Олимпакос отказа да коментира повече, тъй като пропусна голяма част от срещите на „лъвовете“ в последните години заради различни контузии.

Само да съм здрав. Ако не се лъжа, мачът е на 5 юли, ще бъда на линия. Не искам да казвам, защото последните два пъти, когато говорихме една седмица преди това, се контузих за мачовете с Черна гора, Норвегия и Армения. Нека да дойде моментът и ще го коментираме“, каза крилото.

Той говори дали „трикольорите“ могат да напълнят в бъдеще „Арена 8888“ за мач от националния отбор.

Играем първи етап от предварителни квалификации на Евробаскет 2029. Не знам дали това е подходящият момент да играем голямата зала или го изпуснахме, когато имаше еуфория и отборът беше на по-високо ниво. Надявам се все някога интересът да е толкова голям и билетите да са толкова много, че да напълним една толкова голяма зала, както го прави волейболният отбор", каза Везенков.

Александър Везенков: Ще се чувствам като у дома си
#кваликации за Евробаскет 2029-мъже #Български национален отбор по баскетбол за мъже #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Анадолу Ефес излъга Партизан в Евролигата
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ