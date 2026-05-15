Иван Алипиев поведе Римини към крачка от полуфиналите

Баскетболният национал Иван Алипиев и неговият тим Римини се доближиха до класиране за полуфиналите в италианската втора дивизия.

Отборът записа категорична домакинска победа с 93:75 над Пезаро в третия мач от четвъртфиналната серия и поведе с 2-1 успеха.

Алипиев беше сред най-полезните играчи на паркета, като завърши с 12 точки, 3 борби и 1 асистенция за 28 минути игра.

Домакините наложиха контрол върху двубоя още от първата част и на почивката водеха с 52:43. Превъзходството им се запази и след третата четвърт, когато резултатът достигна 79:61, което на практика предреши изхода на срещата.

Четвъртият мач от серията предстои на 16 май отново в Римини, като при нов успех българинът и съотборниците му ще си осигурят място в полуфиналите.