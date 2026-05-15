DARA взриви сцената с Bangaranga и спечели място на финала на "Евровизия"

Георги Герганов продължава кариерата си в САЩ

Капитанът на Ботев 2012 (Враца) преминава в Брадли след силен сезон и историческо представяне на тима в НБЛ

Георги Герганов продължава кариерата си в САЩ
Капитанът на Ботев 2012 (Враца) Георги Герганов ще продължи кариерата си в САЩ, където от новия сезон ще облече екипа на Брадли. Новината потвърди изпълнителният директор на врачанския клуб Христо Илиев.

"Момчетата се представиха повече от добре, а капитанът направи много силен сезон. Гордеем се с постиженията му“, заяви Илиев.

През изминалата кампания Ботев 2012 записа най-доброто си представяне, завършвайки на пето място в Националната баскетболна лига. Тимът впечатли с младия си състав – със средна възраст от малко над 20 години – и с факта, че разчиташе предимно на български играчи.

"Записахме първата си златна страница във врачанския баскетбол. Бяхме най-младият отбор в лигата и победихме почти всички съперници, с изключение на първите три в класирането“, подчерта Илиев.

От клуба изразиха благодарност към местната власт за подкрепата и заявиха амбиции за още по-силно представяне през следващия сезон. В същото време вече се работи активно по селекцията, като треньорският щаб остава непроменен.

Преминаването на Герганов в САЩ е поредна стъпка в развитието му и признание за силния му сезон като лидер на врачанския тим.

#Георги Герганов #БК Балкна Ботевград

