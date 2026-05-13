Здравословен проблеми извади Везенков от сметките на Олимпиакос за старта на плейофите в Гърция

Българският национал изгледа внушителното начало на "червено-белите" в елиминациите на гръцкия елит.
Александър Везенков изгледа от пейката мощния старт на Олимпиакос в първия кръг от плейофите в Гърция. Българският национал страда от леки болки в десния крак и не попадна в окончателната група на „червено-белите“ за дебютния мач от елиминациите. Според информацията в южната проблемът на крилото не е сериозен.
Селекцията на Йоргос Барцокас не срещна никакви проблеми срещу Колосос Родос след внушителното 117:76 в първата четвъртфинална среща, която се изигра в Двореца на мира и дружбата.
Това се оказа достатъчно за тима от Пирея да направи първа крачка към втория кръг от плейофите в южната ни съседка и да поведе с 1:0 победи. Вторият мач от серията ще бъде на 16 май (събота), когато Везенков и компания ще гостуват.