Здравословен проблеми извади Везенков от сметките на Олимпиакос за старта на плейофите в Гърция

Александър Везенков изгледа от пейката мощния старт на Олимпиакос в първия кръг от плейофите в Гърция. Българският национал страда от леки болки в десния крак и не попадна в окончателната група на „червено-белите“ за дебютния мач от елиминациите. Според информацията в южната проблемът на крилото не е сериозен.

Селекцията на Йоргос Барцокас не срещна никакви проблеми срещу Колосос Родос след внушителното 117:76 в първата четвъртфинална среща, която се изигра в Двореца на мира и дружбата.

Това се оказа достатъчно за тима от Пирея да направи първа крачка към втория кръг от плейофите в южната ни съседка и да поведе с 1:0 победи. Вторият мач от серията ще бъде на 16 май (събота), когато Везенков и компания ще гостуват.