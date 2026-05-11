Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец

Хулио Веласкес смята, че никой от Левски не е заслужавал загубата срещу Лудогорец в Първа лига този уикенд. „Сините“, които бяха наградени за своята 27-а титла в родния елит, отстъпиха минимално с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“. Столичният тим вкара изравнителен гол, дело на Мустафа Сангаре, но той бе отменен заради засада на Акрам Бурас, което доведе и до дълго оспорване.

Новите шампиони са в серия от четири поредни загуби срещу разградчани, а в пет от последните срещи не са отбелязвали гол. На линия за тима от „Герена“ се завръща Хуан Переа, който пропусна двубоя с „орлите“ преди дни.

На традиционната си пресконференция старши треньорът изрази мнение, че „сините“ са заслужавали да спечелят срещу „зелените“ в събота.

"Мислим мач за мач, продължаваме по същия начин. Днес проведохме тренировка, утре има още една. Предстои анализ на всичко, което се случи преди два дни. Следващият мач е в сряда, ще видим как работят момчетата и като видим как са нещата, ще изберем оптималните 11", каза той.

"Аз съм обективен и анализирам по този начин мачове. В по-голямата част от тях играхме равностойно или бяхме по-добри. Лудогорец е с много по-сериозен бюджет от Левски, а това е нещо, което може да ти донесе победа от една ситуация. И в последния мач заслужавахме да бием. Това се усещаше на терена по време на двубоя, а и след анализа ми на лаптопа. Изиграхме много добър мач и искам да отлича отношението на футболистите. Искаха да бъдат на нивото на публиката и определено бяха. Направихме повече от необходимото за победа, но допуснахме грешка. Въпреки това, за мен не бе реално да загубим този мач. Беше нереално и да ни отменят изравнителния гол. Аз не мога да се боря срещу това, то не зависи от мен и не е в моите ръце. Умът ми не побира това, че ни отмениха гола. Заради това изглеждах сърдит след мача. Нито клубът, нито играчите, нито публиката го заслужаваха. Играхме много добре и на моменти по-добре от мача за купата в Разград", добави испанецът.

Попитан дали клубът работи в посока подготовка и трансфери, наставникът отговори:

"Не само сега, когато сме шампиони, но работим по това от доста време с различните департаменти. Водим разговори помежду си с цел да планираме подготовката. В този процес участваме всички. Всеки е ангажиран, постоянно сме в комуникация и работим в екип. Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките и профилите на нужните от него играчи, а спортният отдел и скаутите работят, за да се стигне до конкретни имена. Имаме прекрасни взаимоотношения от ден първи и така продължава да бъде. Ще видим реално какво ще може да си позволи клубът финансово".

"Селекцията ще бъде насочена и към пазара с български футболисти, тъй като БФС въвежда правило за задължително стартиране като титуляр на поне един български футболист до 23-годишна възраст. Той трябва и да се задържи на терена през цялото първо полувреме, освен ако не получи контузия. В момента на това условие отговарят резервата Асен Митков и твърдият титуляр Светослав Вуцов, който обаче ще навърши 24 години през юли.“

Левски все пак разполага с юноши, които през миналата година играха в различни отбори от Втора лига. Двама от тях са Стивън Стоянчов и Виктор Любенов, които Веласкес лично наблюдава в неделя в мача между Етър (Велико Търново) и Хебър (Пазарджик).

"Знаете всичко за мен, следите ме", отговори с усмивка треньорът относно забелязаното му присъствие на стадион "Ивайло".

"За града не мога да говоря, защото карах до стадиона и обратно, но хората бяха изключителни учтиви. Гледах преотстъпените състезатели, но останалото са неща, за които не мога да говоря".

Специалистът призна, че не е изключено Левски да похарчи част от трансферния си бюджет за поне един млад български футболист, който да бъде титуляр не само заради наличието на новото правило.