Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец

Беше нереално да ни отменят изравнителния гол, заяви треньорът на Левски.
Хулио Веласкес смята, че никой от Левски не е заслужавал загубата срещу Лудогорец в Първа лига този уикенд. „Сините“, които бяха наградени за своята 27-а титла в родния елит, отстъпиха минимално с 0:1 на стадион „Георги Аспарухов“. Столичният тим вкара изравнителен гол, дело на Мустафа Сангаре, но той бе отменен заради засада на Акрам Бурас, което доведе и до дълго оспорване.
Новите шампиони са в серия от четири поредни загуби срещу разградчани, а в пет от последните срещи не са отбелязвали гол. На линия за тима от „Герена“ се завръща Хуан Переа, който пропусна двубоя с „орлите“ преди дни.
На традиционната си пресконференция старши треньорът изрази мнение, че „сините“ са заслужавали да спечелят срещу „зелените“ в събота.
"Мислим мач за мач, продължаваме по същия начин. Днес проведохме тренировка, утре има още една. Предстои анализ на всичко, което се случи преди два дни. Следващият мач е в сряда, ще видим как работят момчетата и като видим как са нещата, ще изберем оптималните 11", каза той.
"Аз съм обективен и анализирам по този начин мачове. В по-голямата част от тях играхме равностойно или бяхме по-добри. Лудогорец е с много по-сериозен бюджет от Левски, а това е нещо, което може да ти донесе победа от една ситуация. И в последния мач заслужавахме да бием. Това се усещаше на терена по време на двубоя, а и след анализа ми на лаптопа. Изиграхме много добър мач и искам да отлича отношението на футболистите. Искаха да бъдат на нивото на публиката и определено бяха. Направихме повече от необходимото за победа, но допуснахме грешка. Въпреки това, за мен не бе реално да загубим този мач. Беше нереално и да ни отменят изравнителния гол. Аз не мога да се боря срещу това, то не зависи от мен и не е в моите ръце. Умът ми не побира това, че ни отмениха гола. Заради това изглеждах сърдит след мача. Нито клубът, нито играчите, нито публиката го заслужаваха. Играхме много добре и на моменти по-добре от мача за купата в Разград", добави испанецът.
Попитан дали клубът работи в посока подготовка и трансфери, наставникът отговори:
"Не само сега, когато сме шампиони, но работим по това от доста време с различните департаменти. Водим разговори помежду си с цел да планираме подготовката. В този процес участваме всички. Всеки е ангажиран, постоянно сме в комуникация и работим в екип. Винаги съм казвал, че в съвременния футбол треньорът задава рамките и профилите на нужните от него играчи, а спортният отдел и скаутите работят, за да се стигне до конкретни имена. Имаме прекрасни взаимоотношения от ден първи и така продължава да бъде. Ще видим реално какво ще може да си позволи клубът финансово".
"Селекцията ще бъде насочена и към пазара с български футболисти, тъй като БФС въвежда правило за задължително стартиране като титуляр на поне един български футболист до 23-годишна възраст. Той трябва и да се задържи на терена през цялото първо полувреме, освен ако не получи контузия. В момента на това условие отговарят резервата Асен Митков и твърдият титуляр Светослав Вуцов, който обаче ще навърши 24 години през юли.“
Левски все пак разполага с юноши, които през миналата година играха в различни отбори от Втора лига. Двама от тях са Стивън Стоянчов и Виктор Любенов, които Веласкес лично наблюдава в неделя в мача между Етър (Велико Търново) и Хебър (Пазарджик).
"Знаете всичко за мен, следите ме", отговори с усмивка треньорът относно забелязаното му присъствие на стадион "Ивайло".
"За града не мога да говоря, защото карах до стадиона и обратно, но хората бяха изключителни учтиви. Гледах преотстъпените състезатели, но останалото са неща, за които не мога да говоря".
Специалистът призна, че не е изключено Левски да похарчи част от трансферния си бюджет за поне един млад български футболист, който да бъде титуляр не само заради наличието на новото правило.
"Трябва да вземем предвид този важен детайл, защото става дума да започне мача като титуляр. Ние не разполагаме с много такива футболисти, които отговарят на това правило. Дано това се промени. Добър пример е, че Лудогорец имат добре представящ се отбор във Втора лига, ЦСКА също. Левски разполага с втори отбор в трета дивизия и се намира в некомфортна зона. Има ново правило и то е важен детайл. Разбира се, това ще предопредели някои неща в трансферния прозорец", завърши Веласкес.