Опасност от градушки в следобедните часове

В следобедните часове ще преобладава слънчево време, но на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°, малко по-ниски по крайбрежието на морето – между 17° и 22°. Ще духа, слаб и умерен вятър - от юг-югоизток.

И през нощта, на отделни места ще превали, но до сутринта валежите в повечето райони, ще спрат. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, a максималните между 22° и 27°, в София – около 23°, по Черноморието – от 19°-20° по северното, до 24°-25° по южното крайбрежие.

Утре ще има и слънчеви часове, но около и след обяд, на много места ще има временно интензивни валежи, придружени от гръмотевична дейност. Има, опасност и от локални градушки.

И в планините ще вали. Ще има и гръмотевици. Вятърът ще бъде умерен, от запад-югозапад, по високите части – силен, от запад.

В сряда максималните температури съществено ще се понижат. Ще бъде ветровито, по-често облачно, с превалявания, главно в източните и планинските райони.

В четвъртък, вятърът ще отслабне, но ще остане предимно облачно, с по-голяма вероятност за валежи - в Южна България.

В петък и събота, ще има и слънчеви часове, но следобедни валежи и гръмотевични бури се очакват, на много места в страната. Ще има условия и за градушки.