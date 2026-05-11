Съвет "Външни отношения": ЕС ще приеме санкции за отвлечените украински деца

Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел и на среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украинските деца. България ще бъде представена от Велислава Петрова-Чамова.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "Първо, ако предоставим на Русия правото да назначи преговарящ от наше име, това не би било много разумно. И второ, мисля, че Герхард Шрьодер е лобист на високо равнище за руски държавни компании. Затова е ясно защо Путин иска той да бъде този човек, той ще седи и от двете страни на масата."

Марта Кос, европейски комисар по разширяването: "Войната има наистина много лица. Но кражбата на (украинските) деца е едно от най-ужасяващите. Трябва да спрем това и Русия да си плати."

снимки: БГНЕС