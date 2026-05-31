Разследване в Италия: 1,3 млн. евро за мигранти били изразходвани за лични разходи

Финансовата полиция на италианския град Беневенто и Регионалната прокуратура на област Кампания към Сметната палата оспорват законността на 1 300 000 евро, получени от 8 лица, включително и бивши служители на префектурата на Беневенто.

"Пестили" са средства, които е трябвало да бъдат предоставяни в центровете за прием на мигранти, от консорциума Maleventum, като ги използвали за лични цели: пътувания, настаняване и закупуване на луксозни аксесоари. Това съобщи агенция ANSA, a Sky Италия допълва, че разследването датира от 2018 година и е приключило през април тази година.

Установено е, че през годините от вътрешното министерство чрез префектурата на Беневенто над 20 милиона евро са били отпуснати на тези центровете за мигранти. Част от средствата обаче се посочва в обвиненията, са попаднали при администраторите им и техните семейства, счетени от разследващите за несвързани с целите, за които е било предоставено публичното финансиране.

Финансова полиция е уведомила извършителите за резултатите от разследването, за да подготвят защитата си преди евентуално призоваване в съда.