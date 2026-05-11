Министрите на външните работи на ЕС се събират в Брюксел

Министрите на външните работи на Европейския съюз се събират на съвет в Брюксел.

Сред обсъжданите теми на съвета ще са отношенията на Европейския съюз със Западните Балкани, войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток. Също в Брюксел следобед ще се състои и среща на високо равнище на Международната коалиция за връщането на украински деца, за които се смята, че са били насилствено изведени в Русия.

Срещата ще бъде председателствана от Върховния представител на Европейския Съюз за външната политика Кая Калас, комисаря по разширяването Марта Кос, министъра на външните работи на Украйна Андрий Сибиха и министъра на външните работи на Канада Анита Ананд.