Захлаждане през новата седмица и все повече райони със следобедни валежи и гръмотевици

Минималните температури днес ще са от 10° до 15°, а максималните - между 22° и 27°, в София - около 23°, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Макар че ще преобладава слънчево време, ще се развива и по-сериозна купесто-дъждовна облачност и на много места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток.

Слънчево ще е по Черноморието. По-значителни увеличения на облачността и краткотрайни превалявания се очакват над южното крайбрежие Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

В планините също ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.

През седмицата ще има и слънчеви часове, но също и много райони с валежи от дъжд, гръмотевични бури, градушки, очаква се и временно усилване на вятъра. В средата на седмицата ще започне и застудяване, температурите ще се понижат с около 5 - 6°, но пък вероятността за валежи намалява. Най-вероятни са такива в сряда в източните и в планинските райони, а в четвъртък - най-вече в Южна България. В петък се очаква затопляне. Ще е по-често слънчево и главно в югозападните райони след обяд за кратко ще превали и ще прегърми.