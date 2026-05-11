С литийно шествие Пловдив почита делото на светите братя Кирил и Методий. Началото дават учениците от Хуманитарната гимназия, която носи името на двамата първоапостоли. Тази година училището навършва 175 години.

"Благодарни сме за техния принос и това, че можем да пишем, да четем свободно." "Трябва да празнуваме всекидневието всеки път, когато пишем. Да си пишем на български, да не използваме чуждици толкова. Като цяло да оценяваме това, което са направили за нас и нашата държава."

Пенка Стойчева – учител: "Това е най-хубавият празник за нас и нашите ученици, защото ние наистина, много го обичаме училището си и асоциираме празника с нашата гимназия."

Емил Начев – директор ХГ "Св. св. Кирил и Методий": "Липсва, разбира се, сградата. Тя, освен че е паметник на културата, е един символ на духовността. Така че няма как да не ни липсва.

Вижте прякото включване на Мариела Хубинова.