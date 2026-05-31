Спортен празник за Деня на детето събра стотици деца в София

Спорт и танци за децата на София организира Столична община по повод Деня на детето. Празникът e под наслов "Сила, скорост, смях" и се проведе на две локации в столицата.
За децата бяха подготвени игри по футбол, баскетбол, лека атлетика, художествена гимнастика и демонстрации по първа помощ. От Българската федерация по ръгби показаха на децата в ж.к. "Люлин" как се дава точен пас. За децата в Княжеската градина бяха подготвени игри от Българската федерация по баскетбол и клуба по хокей на трева "НСА". За най-активните участници имаше подготвени и награди.
Наталия Младенова, Столична община: "За втора поредна година Столична община организира детски спортен празник по повод първи юни - Деня на детето. Много предизвикателства, много дейности. Имаме от Националните отбори по баскетбол и художествена гимнастика професионални спортисти, които се надяваме да вдъхновят децата и да ги докоснем до високото спортно майсторство."
Евгени Гошев, доброволец в БЧК: "Решихме да се включим с инициативата към Червения кръст, за да подпомогнем именно обучението на младите с дейността към Червения кръст. Изключително интересно е да се занимаваме точно с тази дейност, с първата помощ, с хуманитарната дейност."
