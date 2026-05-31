Спортен празник за Деня на детето събра стотици деца в София

Спорт и танци за децата на София организира Столична община по повод Деня на детето. Празникът e под наслов "Сила, скорост, смях" и се проведе на две локации в столицата.

За децата бяха подготвени игри по футбол, баскетбол, лека атлетика, художествена гимнастика и демонстрации по първа помощ. От Българската федерация по ръгби показаха на децата в ж.к. "Люлин" как се дава точен пас. За децата в Княжеската градина бяха подготвени игри от Българската федерация по баскетбол и клуба по хокей на трева "НСА". За най-активните участници имаше подготвени и награди.

