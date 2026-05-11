Патриарх Даниил: Светият живот на братята Кирил и Методий е завещанието, което са ни оставили и трябва да следваме

На днешния ден преди всичко почитаме светостта и голямата любов на светите братя Кирил и Методий, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил пред медиите преди началото на тържествената литургия в столичния храм "Св. св. Кирил и Методий" за 11 май.

Патриархът припомни, че св. Константин-Кирил Философ е избрал премъдростта пред всички земни богатства и за 42 години е извършил огромни дела, като създаването на азбуката, написал е книги и осъществил мисии сред различни народи.

"Светият живот на братята Кирил и Методий е завещанието, което те са ни оставили и трябва да следваме", каза патриарх Даниил.

По думите му, чрез техните трудове всички българи и славянски народи са просветени във вярата.

На 11 май се отбелязва Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На днешният ден в храмовете и в образователни, и научни институции се извършва молебен за благославяне на всички, които имат отношение към българската азбука, просвета и култура, и към славянската книжовност.