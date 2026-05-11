Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинга, измамил стотици

Карина Караньотова
Чете се за: 02:52 мин.
Снимка: илюстративна
Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинг измамата, при която получавате съобщения за дължима глоба към КАТ. Десетки хиляди SMS-а с подобно съдържание са изпратени у нас. Как е работила схемата?

Стана ясно, че от двамата задържани за фишинг един е останал в ареста с мярка „задържане до 72 часа“ и днес или утре се очаква да бъде разгледана постоянната му мярка. Вторият задържан е освободен, тъй като към момента не са събрани достатъчно доказателства, за да му бъде повдигнато обвинение.

Иначе, както вече е известно, десетки са потърпевшите, сред които има и известни личности. Схемата е следната: изпращат се SMS-и или съобщения чрез мобилни оператори и най-вече през платформи за онлайн чат в телефоните, в които се твърди, че дължите сума към МВР за глоба за превишена скорост. Ако платите бързо онлайн по посочена сметка, уж глобата ще бъде намалена.

Хората, които са се подлъгали и са изпратили пари, са загубили средствата си – те незабавно са били прехвърляни към виртуални сметки и криптопортфейли, след което са изразходвани за зареждане на онлайн казина, за покупка на злато, наркотици, телефони и други стоки. Така сумите са безвъзвратно загубени.

снимка: БТА

Владимир Димитров, дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП: "Използвали са и изкуствен интелект, който частично им е помагал - давал е съвети кои платформи да използват - някои легитимни, за да разпращат SMS-и, или съобщения. В тази престъпна дейност малка част са изпратени като SMS, тъй като мобилните оператори могат да филтрират подобни. По-голямата част са изпратени през чат приложения, което им е позволило да минат незабелязано от мобилните оператори. Тази престъпна дейност позволява хакерите да добият данните от банковата карта във виртуални портфейли за злато, техника, крипто."

Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура: "В съобщенията, които са изпратени - те са хиляди, фигурират имената на известен журналист, на полицейски служители и на служите в СРП."

