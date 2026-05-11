Международната морска организация прие нови правила за безопасна работа на морските пилоти. Това се налага заради големия брой злополуки при качване им от катера на борда на водения кораб. Капитаните от Пилотската станция във Варна осигуряват безопасното движение в пристанищата и подходите към тях от нос Емине до румънската граница.

Капитан Явор Йорданов управлява корабите във варненското пристанище и подходите към тях от няколко години. Смята, че сигурността на пилотите се гарантира от добрата подготовка и използването на лични предпазни средства. Но риск в работата винаги съществува.

кап. Явор Йорданов пилот от Пилотска станция – Варна: "Вчера се случи една такава маневра на входа на самото пристанище един кораб изпита блек аут и пилотът, който беше на борда се наложи да пусне котва… Ако беше станало по-късно щеше да се случи много голяма беля."

Новите правила за безопасна работа включват по-строги изисквания към техническото осигуряване и гарантиране на безопасното качване на морските пилоти на борда на плавателния съд.

к.д.п. Димитър Димитров, Пилотска станция – Варна: "Когато корабът пристигне към пристанището, пилотите, с помощта на пилотски катери отиват близо до кораба и има т.нар. пилотски трапове, които са грубо казано въжени стълби с дървени степенки, по които пилотите се качват на борда на кораба. Самите устройства да бъдат проверявани по-често и второ екипажите да бъдат подготвени така, че да могат да подготвят тези устройства в най-безопасен вид за безопасното качване и слизане на пилотите на борда на кораба." Цвятко Първанов – диспечер на Пилотска станция – Варна: "Това се случва на всеки пилот от смяната средно три-четири пъти качвания или слизане на едно 24-часово дежурство."

Корабните стълби често се износват, което е предпоставка за инциденти. Важни са разстоянието между степенките и здравината на въжетата.

к.д.п. Димитър Димитров, пилот от Пилотска станция – Варна: "Ние се качваме както през деня, така и през нощта. Има изисквания за осветеността през нощта. Има случаи, когато самият пилотски трап се къса понякога от вълна, от лоши метеорологични условия, но и от износване." к.д.п. Явор Йорданов, Пилотска станция – Варна: "Най-опасните моменти са, когато се качваме на самите кораби в движение, особено нощем и в лошо време." Цвятко Първанов – диспечер на Пилотска станция – Варна: "За мен лично по-опасно е слизането от катера….. Катерът е доста лек и играе понякога по два-три метра височина. Трябва пилотът да определи точно момента, когато краката му ще контактуват с катера."

Сигурността на морските пилоти е изключително важна за осигуряването на безопасно движение и акостиране на корабите в пристанищата и подходите към тях. Затова и дейността им е строго регламентирана.