Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки

Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите. Това написа министърът на икономиката Александър Пулев във Фейсбук.

Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии.

Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите.