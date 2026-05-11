"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума

Милена Кирова от Милена Кирова
Чете се за: 05:22 мин.
От формацията на Румен Радев обявиха, че ще внесат законопроект за удължаване на Закона за еврото с година

"Прогресивна България" внася в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас. Предвидени са два законопроекта, свързани с Комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

От управляващото мнозинство заявиха, че ще черпят опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Още утре на бюджетна комисия ще бъдат гласувани законопроектите.

"Борбата със спекулата - ловът на риба в мътна вода са основният ни приоритет. Утре сутрин на първо четене в бюджетна комисия ще бъдат обсъдена. Борба със спекулата и край на пировете по време на чума", каза депутатът от "Прогресивна България" Константин Проданов.

"Нашата парламентарна група внесе няколко законопроекта, едните са свързани с цените, а другите са по отношение на съдебната власт. Има няколко фактора, които вдигат цените. Единият е оправданието - високи цени на горивата да речем, войните и други логистични канали. Но има и част на повишаване на цените, която се касае за спекула, макар че няма определение за спекула. Българското общество смята, че цените, които наблюдаваме в магазинните мрежи, в аптеките, в различните пазарни сегменти при търговията на дребно и на едро, се касае за прекалено високи цени, които не могат да бъдат оправдани. Тези два закона касаят минимизиране на риска, изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да повишават такъв тип надценки, които са неоправдани", каза Явор Гечев от "Прогресивна България".

По думите му Законът за защита на конкуренцията и Законът за защита на потребителя трябва да бъдат в синхрон.

"Първо, от досегашните 13 точки нелоялни търговски практики, допълваме до 33. Тези нелоялни търговски практики са доказани, както от КЗК, така и от обществото. Разширяваме този списък, като целим изсветляване на нелоялните търговски практики. Вторият аспект на промените е т.нар. Регистър на проследимост. Всяка продукция по цялата верига ще бъде документирана, като това няма да бъде от прекалена тежест за търговците. Третият аспект е заимстван от германското законодателство - за съвместно монополно положение. Когато няколко субекта на пазара, независимо, че те не са свързани като собственост, не са се договаряли изрично, те притежават такава пазарна сила, която им дава възможност да огъват пазарните отношения и да създават аномалии в нормалната традиция на цените. Вкарва се понятието прекомерно високи цени."

Ние не искаме да извиваме ръцете на веригите, искаме те да не извиват ръцете на производителите и потребителите, подчерта Проданов. Той съобщи, че от формацията предлагат удължаване на Закона за еврото с 1 година.

Константин Проданов: "Ценообразуването има два компонента: между производител или доставчик или търговска верига - това е в прерогативите на КЗК. Целим да преборим нелоялните практики с промените. Предлагаме промени - удължаваме действието на Закона за еврото, който трябва да изтече в началото на август. Удължаваме с 1 година напред. Задължението на основните вериги да предоставят информация ежедневно за цените на артикулите. Вторият момент е: удължаваме изискването за обосновка при покачване на цените, което фигурира и в сегашния Закон за еврото. Ефектите от приемането на еврото още не са изконсумирани, потенциалните пречки и проблеми свързани с ценовото адаптиране продължават и сега."

"Прогресивна България" предлага двойно увеличение на глобите, които КЗП има право да налага.

"КЗК има тези правомощия, дано това да действа като усмирителна риза. Целта е да има дисциплиниращ ефект. Въвеждаме понятието справедлива цена. Тя ще се калкулира по методика на Министерството на икономиката - това не е твърд таван на цената, нито на надценката. Това показва каква трябва да е цената на артикул в една добре функционираща пазарна икономика. Целта е да има дисциплиниращ ефект по отношение на веригите. Това са изцяло пазарни мерки. Опитът от други европейски държави показва, че това е правилният подход в такава ситуация. Очакваме да доведе до овладяване на цените на малката потребителска кошница", допълни Проданов.

