Балкан отново намери верните решения срещу Черно море за място на финала

Балкан си проправи път до финала в НБЛ за първи път след 2-годишна пауза и общо 14-и в своята история. Селекцията на Йован Попович матира Черно море Тича със 77:59 в третата полуфинална среща, изиграна в "Арена Шумен". Подобно на първите два мача, този също предложи сериозна доза битка и интрига, но "зелените" нанесоха своя удар в заключителната четвърт и оттам връщане нямаше за състава, воден от Васил Евтимов. Двубоят ще се запомни с ниската успеваемост от наказателната линия (9/17 за "моряците" и 12:20 за балканци), но гостите наложиха волята си при стрелбата зад дъгата 11/24 срещу 6/30 за своя съперник, както и при борбите - 46:37.

По този начин ботевградският тим сложи край на серията с 3:0 победи и взе реванш за миналата година, когато преклони глава с 1:3 поражения в дуела с варненци във втория кръг. Освен това балканци си отмъстиха и за полуфиналите в турнира за Купата на България през февруари, отстъпвайки драматично на полуфиналите именно срещу действащия носител на трофея. В спора за титлата Балкан ще има за съперник победителя от другия полуфинал, противопоставящ Рилски спортист и Локомотив Пловдив, като актуалните първенци водят с 2:0 победи, докато Черно море ще спори за бронза срещу загубилия.

Горещата ръка на Травис МакКонико осигури ранно водачество на гостите в откриващите минути, преминали основно под знака на пропуските от наказателната линия и зад дъгата. Символичните домакини се съвзеха в офанзивен план до известна степен, но балканци си издействаха аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

Началото на следващата десетка се превърна в парад на пропуските. Алонзо Гафни бе основната причина за „моряците“ да сътворят обрат, но светкавична реакция, дело на „зелените“, даде тон да се оттеглят в съблекалнята при 35:28.

Епизодични солови прояви на Николай Стоянов и Ламонт Уест, както и агресивната защита, окрилиха варненския отбор да мечтае за нов положителен развой на събитията. Въпреки опитите на Джамари Блекмън, който най-често поемаше отговорност за тима от Ботевград, равенството светна на таблото за 48:48 след 30 минути игрово време.

Ударна серия от 15-4, дело на Тадж Грийн, Димитър Димитров и Блекман, запали искрата за гостите, които усетиха вкуса на двуцифрения аванс при откриването на заключителната четвърт. Действащите носители на Купата и Суперкупата на България все по-трудно намираха рецептата за нов щурм, което предостави възможността на Илиян Пищиков и МакКонико да довършат започнатото.

Джамари Блекман бе двигателят на Балкан със своите 20 точки. Травис МакКонико (8 борби, 5 асистенции и 5 точни стрелби зад дъгата) и Димитър Димитров (9 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 15. Илиян Пищиков финишира с 14 точки.

Алонзо Гафни даде всичко от себе си за Черно море, отчитайки се със 17 точки и 9 борби. Николай Стоянов завърши с 10 и 5 овладени под двата ринга топки.