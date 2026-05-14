„Евровизия 2026": DARA се бори за финала

Виктор Борисов
Всичко от автора
Чете се за: 05:42 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В 22 часа Българската национална телевизия ще излъчи втория полуфинал на "Евровизия" с нашата представителка в него! България в очакване на DARA! Концертът тази вечер ще бъде открит с песента Bangaranga. БНТ, като участник в конкурса, е единствената българска телевизия, която ще излъчи спектакъла на живо от Виена.

DARA беше големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс в света. Още снощи, след генералната репетиция, DARA спечели сърцата на публиката. Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха "Bangaranga" като фаворит тази вечер.

Феновете вече отброяват минутите преди втория концерт във Виена, който ще излъчи и последните 10 песни за финала в събота.

Във Виена ще се проведе полуфиналът на „Евровизия“. БНТ 1 ще излъчи песенния конкурс от 22 часа българско време. Концертът ще бъде открит от българския представител DARA и нейната „Bangaranga“, която събра изключително позитивни коментари и емоции през последните часове.

Вчера на генералната репетиция за журито „Bangaranga“ е най-високо оценената песен — и от журито, и от журналисти, както и от публиката, която е присъствала в залата.

Изключително позитивни коментари DARA събра и от Кристиан Костов, който през 2017 година представи България на „Евровизия“ и стигна до второто място.

Кристиян Костов, артист: "Сега малко съм в бекстейджа, за да видя как се случват нещата, защото когато аз бях на сцената 2017 г., нямах много време. Както знаете и DARA няма, репетиция след репетиция. Хората реално не виждат колко пъти го правят това, така че стискаме палци за Дарето, аз сега се наслаждавам."

Алекс, Испания: "Нямам търпение тази вечер да видя представлението на DARA, ще танцуваме много. Атмосферата е страхотна тук, за втори път съм на конкурса и мисля, че DARA без проблем ще стигне до финала. Има много хора, които обичат тази песен."

Мария, Украйна: "Да, знам българската песен - Bangaranga. Наистина ни харесва и то не само припева."

Питър, Нидерландия: "Да, обичам тази песен - Bangaranga! Мисля, че Финландия ще спечели, но и Bangaranga е супер!"

"И аз мисля, че Финландия ще победи, но букмейкърите не познаваха последните 6 години. Не знаем какво ще стане, дано има изненада. Но и Финландия да победи, пак ще съм щастлив. Ще видим. Разбира се, Bangaranga е хит. С тази песен откриват шоуто, така че е много добра!"

Вотът ще е 50 на 50 – гласове от журито и от зрителите, които наблюдават концертите. Ще може да се гласува чрез СМС, като хората, които са в България, няма да могат да гласуват за българската песен. А българите, които са в чужбина, но ползват български мобилни оператори, също няма да могат да подкрепят DARA. Но това ще може да се случи през мобилното приложение, както и през официалния сайт на „Евровизия“. Именно там ще бъде обединен и вотът на хората, които представляват държави, които не участват в „Евровизия“ за първи път. Този вот ще бъде обединен като отделна държава.

По-рано днес разговаряхме и с шефа на българската делегация, която е тук във Виена и представлява БНТ. Какво ни каза Боряна Граматикова? Нека да чуем нея.

Боряна Граматикова, рък. на българската делегация за Евровизия 2026: „БНТ довечера за първи път ще излезе и ще открие всъщност полуфинала на 14 с нашия представител. Всички, които до вечерта ще гледат „Евровизия“ – втория полуфинал, на живо по БНТ 1, пряко предаваме от Виена. Шоуто започва в 22.00 часа. Моля ви, преди това можете да посетите социалните мрежи, уебсайта на БНТ, където много внимателно сме разписали, ако се намирате и сте българи в някоя друга страна, която участва в конкурса, на кои телефони можете да пуснете СМС, къде можете да се обаждате или на кой уебсайт можете да отидете, за да подкрепите БНТ, България и DARA и „Bangaranga“ тази вечер на полуфинала.“

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#„Bangaranga“ #DARA #"Евровизия 2026" #песенен конкурс

