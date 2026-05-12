БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000...
Чете се за: 02:52 мин.
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена...
Чете се за: 02:25 мин.
Светът е "Евровизия"!
Чете се за: 01:45 мин.
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като...
Чете се за: 00:42 мин.
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист удвои преднината си в полуфиналната серия

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Самоковци постигнаха далеч по-убедителна победа в сравнение с първия мач.

Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 97:75 (24:15, 27:17, 16:21, 30:22) във втория мач от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна лига. Шампионът на България поведе с 2:0 победи в серията след успех и в първия си домакински мач.

Първите точки в зала “Арена СамЕлион” в Самоков отбеляза Алън Арнет, който бе точен на два пъти от наказателната линия. За гостите Девърл Рамзи първи прониза коша на съперника с кош “зад арката”. Самоковци започнаха срещата по-уверено и постепенно натрупаха двуцифрен аванс минута преди края на частта с тройка на Чавдар Костов.

През втория период преднината на шампионите продължи да расте. Тя достигна 23 точки при резултат 26:23 след поднасяне на Алън Арнет. На почивката самоковци водеха с 19 пункта - 51:32

След почивката пловдивчани бяха устремени да се върнат в срещата и до голяма степен го направиха. Възпитаниците на Асен Николов намалиха изоставането си на 7 точки след кош и фаул на Шоу Андерсън. Баскетболистите в бяло обаче завършиха частта със 7 поредни точки и се оттеглиха с аванс от 14 пункта преди заключителните 10 минути игра.

Серията на домакините продължи и във финалната четвърт. Играчите на Любомир Киров отбелязаха нови 6 точки, преди Йоанис Кикрилис да прекъсне серията на опонента с тройка. До края на двубоя самоковци запазиха преднината си и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бе Алън Арнет с 28 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Мач №3 от серията е в петък 15 май, от 19:15 часа в Пловдив.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на 14 май
1
DARA ще открие втория полуфинал на „Евровизия 2026“ на...
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим не за цените, а за доставките
2
Светослав Бенчев: Навлизаме в период, в който трябва да се замислим...
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
3
Градушка с големина на мандарина удари Трявна (СНИМКИ и ВИДЕО)
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
4
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния ден на книгата
5
Във Вършец поставиха пейки във формата на книга по повод Световния...
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката
6
Доц. Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Баскетбол

ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми
ЛеБрон Джеймс: Не знам как изглежда бъдещето ми
Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър отново ще играе на финала в Западната конференция
Чете се за: 03:57 мин.
Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите
Чете се за: 04:30 мин.
Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец Хулио Веласкес: Заслужавахме да спечелим срещу Лудогорец
Чете се за: 06:07 мин.
Георги Младенов в предаването "Зала на славата" - епизод 2 Георги Младенов в предаването "Зала на славата" - епизод 2
Чете се за: 05:32 мин.
Георги Младенов в предаването "Зала на славата" - епизод 1 Георги Младенов в предаването "Зала на славата" - епизод 1
Чете се за: 06:55 мин.

Водещи новини

В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените
В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че...
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища Градушка с размер на яйце удари Трявна: Унищожена реколта, повредени къщи, коли и училища
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас "Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
Чете се за: 02:52 мин.
Общество
Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново Археологическите разкопки на Хераклия Синтика започнаха отново
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Бюджетната комисия в НС обсъди промените за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Доматите, краставиците и салатите са поскъпнали двойно за година
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Промените в Закона за съдебната власт: Правната комисия в НС...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Тежката катастрофа край София: Шофьорите с десетки нарушения на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ