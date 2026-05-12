Рилски спортист удвои преднината си в полуфиналната серия

Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 97:75 (24:15, 27:17, 16:21, 30:22) във втория мач от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна лига. Шампионът на България поведе с 2:0 победи в серията след успех и в първия си домакински мач.

Първите точки в зала “Арена СамЕлион” в Самоков отбеляза Алън Арнет, който бе точен на два пъти от наказателната линия. За гостите Девърл Рамзи първи прониза коша на съперника с кош “зад арката”. Самоковци започнаха срещата по-уверено и постепенно натрупаха двуцифрен аванс минута преди края на частта с тройка на Чавдар Костов.

През втория период преднината на шампионите продължи да расте. Тя достигна 23 точки при резултат 26:23 след поднасяне на Алън Арнет. На почивката самоковци водеха с 19 пункта - 51:32

След почивката пловдивчани бяха устремени да се върнат в срещата и до голяма степен го направиха. Възпитаниците на Асен Николов намалиха изоставането си на 7 точки след кош и фаул на Шоу Андерсън. Баскетболистите в бяло обаче завършиха частта със 7 поредни точки и се оттеглиха с аванс от 14 пункта преди заключителните 10 минути игра.

Серията на домакините продължи и във финалната четвърт. Играчите на Любомир Киров отбелязаха нови 6 точки, преди Йоанис Кикрилис да прекъсне серията на опонента с тройка. До края на двубоя самоковци запазиха преднината си и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатен бе Алън Арнет с 28 точки, 6 борби и 4 асистенции.

Мач №3 от серията е в петък 15 май, от 19:15 часа в Пловдив.