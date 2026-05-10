БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:17 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист надви Локомотив Пловдив в оспорван първи мач от полуфиналите на НБЛ

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Шампионът на България постигна домакински успех в изключително оспорван мач.

Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 87:79 (19:19, 23:23, 24:22, 21:13) в първи мач от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна лига. Шампионът на България постигна домакински успех в изключително оспорван мач.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” в Самоков започна равностойно, като и двата отбора отбелязаха по 19 точки в първата четвърт. Самоковци поведоха с 4 точки при резултат 13:9 с кош на юношата на отбора Мирослав Васов, но гостите възобновиха равенството в края на частта с тройка на Кхалил Милър.

Втори период бе ред на гостите да поведат с 4 точки след кош на Йоанис Кикрилис., но по подобие на случилото се в първата част, възпитаниците на Любомир Киров изравниха 20 секунди преди края на частта за 42:42 чрез Алън Арнет след борба в нападение.

След почивката пловдивчани наваксаха изоставане от 6 точки и стигнаха до обрат, като изградиха своя най-голям аванс в двубоя - 5 пункта при резултат 62:57. Преди заключителните 10 минути на срещата резултатът бе 66:64 в полза на баскетболистите в бяло.

В средата на последната четвърт Грант Сингълтън напусна игра, след като извърши 5-ото си лично нарушение, като по това време американецът бе вторият най-резултатен играч на тима си. Домакините изградиха двуцифрен аванс при резултат 83:73 с кош на Христо Бъчков. Самоковци бранеха преднината си до края на сблъсъка и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатни бяха Джонатан Дейвис и Девърл Рамзи, които отбелязаха по 19 точки.

Мач №2 от серията е във вторник 12 май, от 19:15 часа, отново в зала “Арена СамЕлион”.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Рилски Спортист #Национална баскетболна лига

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
3
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
4
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
6
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Баскетбол

Оклахома поведе с 3:0 победи на Лейкърс, Кливланд постигна първи успех над Детройт
Оклахома поведе с 3:0 победи на Лейкърс, Кливланд постигна първи успех над Детройт
ЦСКА и Балкан ще се борят за титлата на Държавното първенство по баскетбол U19 ЦСКА и Балкан ще се борят за титлата на Държавното първенство по баскетбол U19
Чете се за: 01:27 мин.
Балкан удари първи Черно море след трилър и екшън в Ботевград Балкан удари първи Черно море след трилър и екшън в Ботевград
Чете се за: 05:10 мин.
Девойките на Берое спечелиха златните медали на Държавното първенство по баскетбол Девойките на Берое спечелиха златните медали на Държавното първенство по баскетбол
Чете се за: 03:42 мин.
Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс постигнаха победи в плейофите на НБА Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс постигнаха победи в плейофите на НБА
Чете се за: 02:47 мин.
Валенсия отказа да се предаде и възстанови баланса на силите с Панатинайкос Валенсия отказа да се предаде и възстанови баланса на силите с Панатинайкос
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус Един от евакуираните френски пътници от Тенерифе е проявил симптоми на хантавирус
Чете се за: 00:45 мин.
По света
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ) DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Без лекар и аптека: Как се справят хората в малките населени места...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Президентът на Иран: Няма да водим преговори с наведена глава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ