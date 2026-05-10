Рилски спортист надви Локомотив Пловдив в оспорван първи мач от полуфиналите на НБЛ

Рилски спортист победи Локомотив Пловдив с 87:79 (19:19, 23:23, 24:22, 21:13) в първи мач от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна лига. Шампионът на България постигна домакински успех в изключително оспорван мач.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” в Самоков започна равностойно, като и двата отбора отбелязаха по 19 точки в първата четвърт. Самоковци поведоха с 4 точки при резултат 13:9 с кош на юношата на отбора Мирослав Васов, но гостите възобновиха равенството в края на частта с тройка на Кхалил Милър.

Втори период бе ред на гостите да поведат с 4 точки след кош на Йоанис Кикрилис., но по подобие на случилото се в първата част, възпитаниците на Любомир Киров изравниха 20 секунди преди края на частта за 42:42 чрез Алън Арнет след борба в нападение.

След почивката пловдивчани наваксаха изоставане от 6 точки и стигнаха до обрат, като изградиха своя най-голям аванс в двубоя - 5 пункта при резултат 62:57. Преди заключителните 10 минути на срещата резултатът бе 66:64 в полза на баскетболистите в бяло.

В средата на последната четвърт Грант Сингълтън напусна игра, след като извърши 5-ото си лично нарушение, като по това време американецът бе вторият най-резултатен играч на тима си. Домакините изградиха двуцифрен аванс при резултат 83:73 с кош на Христо Бъчков. Самоковци бранеха преднината си до края на сблъсъка и заслужено се поздравиха с успеха.

Най-резултатни бяха Джонатан Дейвис и Девърл Рамзи, които отбелязаха по 19 точки.

Мач №2 от серията е във вторник 12 май, от 19:15 часа, отново в зала “Арена СамЕлион”.