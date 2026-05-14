Спартак Плевен остава на европейската сцена и през следващия сезон

Това ще бъде четвъртият пореден сезон, в който плевенчани ще бъдат част от регионалната надпревара.

Снимка: БТА
Спартак Плевен ще продължи да бъдат част от Европейската северна лига, оповестиха днес официално от клуба и от турнира. Това ще бъде четвъртият пореден сезон, в който спартаклии ще бъдат част от регионалната надпревара.

През 2025/2026 селекцията на Желко Лукаич направи най-доброто си представяне в ENBL. Тимът от Плевен остана на крачка от продължаване в плейофите, като приключи на шестото място в своята група с три победи и пет загуби, а в общо класиране се нареди на 20-та позиция. Освен това 3-те успеха се оказаха и най-доброто постижение за участника в НБЛ откакто играе във въпросната надпревара.

По този начин Спартак се превърна в петия отбор, който заяви участие Европейската северна лига през 2026/2027. От началото на май това сториха още германският Митълдойчер, литовският Ювентус Утена, английският Бристъл Флайърс и нидерландксият Донар Грьонинген.


