Премиерът на Латвия подаде оставка

Министър-председателят на Латвия Евика Силиня подаде оставка. Тя загуби подкрепата на ключова партия в управляващата коалиция, след като принуди министъра на отбраната да напусне поста си, смятайки го за отговорен за неспособността на балтийската страна да предотврати нахлуването на украински дронове.

Решението на лидера на дясноцентристката партия "Ново единство" означава, че нейното коалиционно правителство пада. Това се случва броени месеци преди редовните парламентарните избори в Латвия през октомври.