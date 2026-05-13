Васил Терзиев: Новата детска площадка в кв. "Орландовци" доказва, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя

Новата детска площадка в кв. "Орландовци" е поредното доказателство, че когато хората и общината работят в една посока, градът се променя – не с обещания, а с реализирани проекти, които остават за децата, семействата и бъдещето на квартала – това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Новата детска площадка в кв. "Орландовци" е поредният реализиран проект по програмата за граждански бюджети "Идеи за града".

"Истинското лидерство в София започва от хората. Програмата "Идеи за града" съществува именно затова – да превръща добрите идеи в конкретни действия и резултати", коментира още той.

Кметът благодари на жителите на кв. "Орландовци" за доверието, активността и постоянството.