Повече от 1700 души са блокирани на борда на круизен кораб край Бордо

Повече от 1700 пътници и екипаж са блокирани на круизен кораб край бреговете на френския град Бордо след случаи на гастроентерит на борда.

Според френски медии със симптоми на заболяването са около 50 души, които са изолирани в каютите си.

Починал е 92-годишен британец, като причина за смъртта се посочва спиране на сърцето.

Френските здравни власти изключват връзка със случаите на хантавирус, регистрирани на нидерландски круизен кораб в Атлантическия океан.

Гастроентеритът предизвиква диария, гадене и повръщане, но в повечето случаи без сериозни последствия. Случаите при възрастни обикновено са предизвикани от норовирус или хранително отравяне.