Без полуфинал за Антония Начева на Световната купа по модерен петобой

Българските състезателки по модерен петобой не успяха да се класират на за полуфиналите на модерен петобой на Световната купа, която стартира днес в Пазарджик.

Антония Начева бе най-близо до класиране за втората фаза на състезанието при жените, но 16 секунди я разделиха от място полуфиналите. Тя попадна в най-силната квалификационна група и след първите три дисциплини – препятствие, плуване и фехтовка, бе 12-та.

В комбинираната надпревара от бягане и стрелба отстъпи 16-та позиция в групата и завърши 43-та от 95 петобойки

Утре са квалификациите при мъжете, а от петък до неделя са полуфиналите и финалите, които ще може да гледате пряко по БНТ 3.

