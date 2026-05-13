Георги Мърков - младши: Този медал ми струва всичките тренировки

Георги Мърков – младши бе лаконичен след спечелването на титлата на европейското първенство по борба за кадети в Самоков. Българинът надви Кристиано Либзейт на финала в категория до 60 килограма във физически стил .

Пред БНТ той сподели, че златото му е струвало всички тренировки.

„Разбира се, че беше трудно във всяка среща, но характер и воля. Това е. Този медал ми струва всичките тренировки, потта в залата и целият ми труд“, каза Мърков - младши.

