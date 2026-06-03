Льоклер подписа нов дългосрочен договор с Ферари

Шарл Льоклер ще продължи кариерата си във Ферари, след като подписа нов дългосрочен договор с легендарния италиански тим от Формула 1.

Новината беше обявена в навечерието на домашното за монегаска Гран при на Монако. 28-годишният пилот е неизменна част от Скудерията от 2019 година насам и вече се нарежда сред най-успешните състезатели в историята на отбора.

До момента Льоклер е записал 155 старта за Ферари, като е спечелил осем победи и в момента заема третото място в генералното класиране при пилотите.

Пътят му към най-престижния отбор във Формула 1 започва през 2016 година, когато влиза в академията на Ферари. Година по-късно триумфира във Формула 2, а през 2018-а дебютира във Формула 1 със Заубер. Само сезон по-късно получава шанс във Ферари и оттогава е един от лидерите на тима.

Льоклер вече е вторият пилот с най-много участия за Ферари във Формула 1, както и вторият по спечелени полпозишъни, като пред него е единствено легендарният Михаел Шумахер.

„Не мога да бъда по-щастлив, че ще продължа това пътешествие със Скудерия Ферари“, заяви Льоклер. „Този отбор винаги е бил много повече от просто състезателен тим за мен. Още като дете мечтаех да бъда част от Ферари, а през годините той се превърна във второ семейство. Преживяхме страхотни моменти и трудни периоди, но вярвам в този отбор повече от всякога“, добави пилотът

Монегаскът подчерта, че остава напълно отдаден на голямата цел – връщането на световната титла в Маранело.