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Ландо Норис измъкна полпозишъна в Унгария под носа на Люис Хамилтън

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Спорт
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Световният шампион изпревари пилота на Ферари с едва 0.012 секунди, а драматична квалификация остави Макс Верстапен и Джордж Ръсел извън битката за първата редица

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Снимка: AP Photo
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Ландо Норис ще потегли от първа позиция в Гран при на Унгария, след като спечели изключително оспорвана квалификация на пистата „Хунгароринг“. Пилотът на Макларън записа време от 1:17.207 минути и изпревари Люис Хамилтън с минималните 0.012 секунди, лишавайки седемкратния световен шампион от исторически полпозишън.

След първите бързи обиколки в третата фаза на квалификацията Хамилтън изглеждаше фаворит за първото място с време от 1:17.219. Британецът обаче не успя да подобри резултата си при последния си опит, а Норис направи почти перфектна обиколка, за да си осигури първия полпозишън за сезона.

Квалификацията предложи сериозна драма и за останалите претенденти. Макс Верстапен загуби контрол над болида си в последния завой на финалната си обиколка и остана шести, докато Джордж Ръсел беше принуден да прекрати опита си, след като автомобилът му спря на старт-финалната права.

Трето време записа Шарл Льоклер с Ферари, следван от младия пилот на Мерцедес Кими Антонели и втория представител на Макларън Оскар Пиастри.

Особено драматична беше и втората част на квалификацията. Антонели първоначално загуби обиколката си заради нарушение на границите на трасето и се озова в зоната на отпадащите, но с последния си опит успя да си осигури място в Q3. Льоклер също беше под напрежение, преди силна финална обиколка да го изкачи до второто място в Q2.

Добра новина дойде и за Астън Мартин, след като Фернандо Алонсо за първи път през сезона успя да премине първата квалификационна сесия с обновения болид AMR26. Испанецът обаче не намери място сред десетимата най-бързи и ще стартира от 16-ата позиция.

Топ 10 на стартовата решетка допълват Исак Хаджар, Арвид Линдблад и Нико Хюлкенберг, които също намериха място в заключителната фаза на квалификацията.

#Формула 1 сезон 2026 #Ландо Норис #Люис Хамилтън

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