Люис Хамилтън загуби първата редица след наказание в Унгария

Люис Хамилтън няма да стартира от първата редица в Гран при на Унгария, след като получи наказание от три места на стартовата решетка за възпрепятстване на Оскар Пиастри по време на квалификацията на „Хунгароринг“.

Първоначално британецът си осигури второто място на стартовата решетка, като отстъпи полпозишъна на Ландо Норис с едва 0.012 секунди. Малко след края на сесията обаче стюардите обявиха, че ще разследват инцидент между Хамилтън и Пиастри.

Ситуацията се разигра в заключителните минути на квалификацията, когато австралиецът започваше последната си бърза обиколка. Хамилтън се движеше с ниска скорост по състезателната линия в първия завой и принуди пилота на Макларън да излезе извън очертанията на пистата, което го накара да прекрати опита си.

Веднага след квалификацията Хамилтън призна, че не е бил наясно с приближаването на Пиастри.

"След като приключих обиколката си, не знам дали съм попречил на някого. Опитвам се да си припомня ситуацията, защото не знаех, че зад мен идва друг автомобил“, коментира британецът.

След анализ на видеозаписите, телеметричните данни, радиоразговорите и обясненията на двамата пилоти, стюардите стигнаха до заключението, че Хамилтън ненужно е възпрепятствал Пиастри по време на квалификацията. Според тях пилотът на Ферари не е получил навреме информация от отбора за приближаващия автомобил, а заради позицията на колата не е могъл да види Пиастри в огледалата си.

Въпреки това комисарите наложиха стандартното наказание от три места назад на стартовата решетка за подобно нарушение.

Така Хамилтън ще стартира петото място в неделното състезание, а Шарл Льоклер, Кими Антонели и Оскар Пиастри ще спечелят по една позиция и ще се придвижат напред в стартовия ред.