Хамилтън за сезона си във Ферари: Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново

Люис Хамилтън описа първия си сезон във Формула 1 с Ферари като кошмарен, след като отпадна в Гран при на Бразилия. Британецът не завърши второ състезание за годината, но това се случи след много проблеми в квалификацията и спринтовата надпревара в Сао Пауло.

Хамилтън стартира 13-и и се допря с болида на Карлос Сайнц в първия завой, след което катастрофира с автомобила на Франко Колапинто на правата. Двата инцидента доведоха до повреда и петсекундно наказание, а в 39-ата обиколка британецът окончателно отпадна.

"Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново", заяви Хамилтън за Sky Sports F1. "Резултатите са кошмарни и имаме много върхове и падения. Това е голямо предизвикателство. Ще се наспя, ще започна отново тренировки и ще продължа да работя. Исках да спечеля точки още през този уикенд, но не успях. Надявам се да се завърна по-силен за следващото състезание", каза още той.

"Жалко за този уикенд, защото наистина обичам Бразилия. Всеки един човек в този отбор дава всичко от себе си седмица след седмица, а накрая завършваме без точки. Наистина сме разочаровани от това. Аз чувствам, че съм разочаровал хората в отбора", завърши британецът.