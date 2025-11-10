БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хамилтън за сезона си във Ферари: Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Британецът с изключително искрен коментар, след като не завърши едно от любимите си състезания.

Люис Хамилтън
Снимка: БТА
Слушай новината

Люис Хамилтън описа първия си сезон във Формула 1 с Ферари като кошмарен, след като отпадна в Гран при на Бразилия. Британецът не завърши второ състезание за годината, но това се случи след много проблеми в квалификацията и спринтовата надпревара в Сао Пауло.

Хамилтън стартира 13-и и се допря с болида на Карлос Сайнц в първия завой, след което катастрофира с автомобила на Франко Колапинто на правата. Двата инцидента доведоха до повреда и петсекундно наказание, а в 39-ата обиколка британецът окончателно отпадна.

"Пълен кошмар, който се повтаря отново и отново", заяви Хамилтън за Sky Sports F1.

"Резултатите са кошмарни и имаме много върхове и падения. Това е голямо предизвикателство. Ще се наспя, ще започна отново тренировки и ще продължа да работя. Исках да спечеля точки още през този уикенд, но не успях. Надявам се да се завърна по-силен за следващото състезание", каза още той.

"Жалко за този уикенд, защото наистина обичам Бразилия. Всеки един човек в този отбор дава всичко от себе си седмица след седмица, а накрая завършваме без точки. Наистина сме разочаровани от това. Аз чувствам, че съм разочаровал хората в отбора", завърши британецът.

Свързани статии:

Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Пилотът на Макларън увеличи преднината си на върха пред своите...
Чете се за: 02:25 мин.
#Скудерия Ферари #Формула 1 сезон 2025 #Люис Хамилтън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
2
Почина оперната певица Стефка Евстатиева
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
4
Доналд Тръмп обеща по 2000 долара на всеки беден американец
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с обработена реч на Доналд Тръмп
5
Генералният директор на Би Би Си подаде оставка след скандал с...
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
6
От 10 до 20 години затвор грозят обвинените в източване на гориво...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
6
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...

Още от: Формула 1

Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона
Макс Верстапен: Трябва да бъдем реалисти, загубихме твърде много точки в началото на сезона
Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло Триумф за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Чете се за: 02:25 мин.
Ландо Норис с полпозишън в Бразилия Ландо Норис с полпозишън в Бразилия
Чете се за: 01:22 мин.
Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос" Норис удържа на натиска на Мерцедес за победа в спринта на "Интерлагос"
Чете се за: 02:10 мин.
Полпозишън в спринта за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло Полпозишън в спринта за Ландо Норис в Гран при на Сао Пауло
Чете се за: 01:07 мин.
Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос" Ландо Норис спечели единствената тренировка на "Интерлагос"
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията? Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ