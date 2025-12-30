Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо

Американският президент Доналд Тръмп каза, че се надява втората фаза от плана за мир в Газа да влезе в действие много бързо.

Заявлението му дойде след среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в резиденцията на Тръмп във Флорида. Друг акцент по време на срещата е била радикалната палестинска групировка „Хамас“ и разоръжаването ѝ. По думите на Тръмп това трябва да стане много бързо, защото в противен случай „ще платят много висока цена“.

Според американския държавен глава Израел се придържа стриктно към споразумението за мир, въпреки че израелските удари в Газа продължават. Според критици на премиера Бенямин Нетаняху той нарочно бави следващите фази на процеса и настоява за разоръжаването на „Хамас“ преди изтеглянето на израелската армия от палестинската територия.