СГС решава за мярката на бившия директор на 138-о училище

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Прокуратурата протестира освобождаването на Александър Евтимов

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Софийският градски съд решава дали да промени мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о училище - Александър Евтимов. На 19 декември той беше пуснат на свобода под парична гаранция от 5 хиляди лева от Районния съд в София.

Прокуратурата обяви, че ще протестира решението за освобождаването му от ареста. Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Според разследващите, записите от камерите в тоалетните на училището са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон.

При проверка на полицията бяха открити общо единайсет записващи устройства.

На този етап Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

#скандал в 138-о училище #мярка за неотколонение #Александър Евтимов

