Създадоха дългов калкулатор: Всеки може да провери колко е задлъжняла държавата

Светозар Костадинов
Чете се за: 02:35 мин.
Икономика
Държавният дълг на България нараства, алармират икономисти. Те представиха дългов калкулатор, достъпен онлайн, с който всеки гражданин да може лесно да провери с колко задлъжнява държавата. На база официалните данни, те изчисляват, че на всяко домакинство се падат близо 22 000 лв. дълг с тенденция сумата да се увеличи с около 50% в следващата година.

Публичният дълг на страната нараства с 85 лв. в секунда, пресмятат икономисти. Според тях за година над 28% от БВП отива за дълговете на държавата, а експертите напомнят, че всяко емитиране на нов дълг се плаща от гражданите.

Стоян Панчев, икономист от ЕКИП: "Важно е той да не нарасне много, когато нарасне следват неблагоприятни последствия - по-нисък ръст на икономиката, по-високо данъчно облагане и цялостна липса на конкурентоспособност. Малка, отворена, все още не особено богата икономика като българската има нужда от относително ниски данъци, ниски дългове, за да може да е конкурентна на световните пазари, където става все по-трудно да успяваш да се съревноваваш с азиатски пазари, САЩ."

Увеличаване на държавния дълг след членството в еврозоната е тенденция, която се наблюдава в някои страни. Затова експертите предупреждават, че това може да доведе до ръст на данъците.

Макс Баклаян, инвестиционен експерт: "За съжаление, с темпото на теглене на нов дълг, според мен, е неизбежно да се покачат данъците, те на практика се покачват, осигуровките се покачват. МОД се покачва. МВФ съветва нашето правителство да преразгледа плоския данък - със сигурност от вече изтегления нов дълг на България по някакъв начин той ще трябва да се изплати - данъците са единственият начин, който изплаща този дълг и е неизбежно да се повишат, но това не означава, че е е неизбежно да продължават да се увеличава и в годините напред, стига правителството да започне да управлява новия дълг по-разумно, да инвестира в инфраструктура, технологии, здравеопазване, медицина."

Отговорното управление на публичния дълг води не само до по-ниски данъци, но и създава устойчива икономическа среда и по-високо качество на живот.

