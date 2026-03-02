За 32-ри път сдружение "Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" връчи наградите "Златна мартеница". Наградата е създадена, за да подпомогне съживяването на българските производства и услуги, и повишаването на тяхната конкурентоспособност в страната и на международния пазар.

Българската държава трябва да намери баланса между реализацията на големите инфраструктурни проекти и грижата за труда на малките и средните предприятия, които представляват почти цялата българската икономика – те имат дял от 98,8% в общия брой на предприятията в страната. Развитието им е част от националната сигурност на България, заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си по време на церемонията.

Председателят на Управителния съвет на Съюз "Произведено в България" Кънчо Стойчев изтъкна ролята на местното производство за стабилността на държавата.

Тазгодишните награди бяха в 4 категории: за иновативна компания с уникална продукция, наложила се на международния и вътрешния пазар; за предприятие, завоювало доверието на българските потребители; за успешна компания, предлагаща традиционни български продукти с постоянно високо качество; и за успешно женско предприемачество.

Президентът връчи "Златна мартеница" за иновативна компания с уникална продукция, наложила се на международния и вътрешния пазар, на ЛУКСПАК ЕООД.

Втората "Златна мартеница" бе за предприятие, завоювало доверието на българските потребители и призът спечели дружеството КЕНДИ ООД. Наградата връчи служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова.

Със "Златна мартеница" бе отличена ЕКО МЕС ЕООД за успешна компания, предлагаща традиционни български продукти с постоянно високо качество, а отличието връчи Румен Радев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Със "Златна мартеница" за успешно женско предприемачество бе удостоена Симона Сребранова, създател на приложението ИЗИБУК. Награда връчи Константин Арнаудов, директор "Банкиране на големи предприятия" в Първа инвестиционна банка АД.