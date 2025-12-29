БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро

Христо Ценов
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Американската армия е извършила удар по пристанище във Венецуела

тръмп изрази надежда втората фаза примирието газа скоро
Снимка: АП/БТА
Близкият изток и Газа бяха акцент по време на срещата на американския президент Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху в имението "Мар-а-Лаго", в щата Флорида.

Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро. По думите му още в първите 5 минути на срещата са постигнали съгласие по три ключови въпроса. Американският президент подчерта, че трябва да има разоръжаване на Хамас, като от групировката предстои да върнат тялото на още един израелски заложник.

Доналд Тръмп добави пред репортери, че американската армия е извършила удар по пристанище във Венецуела, където се предполага, че се товарят наркотици на лодки. Това е първата военна операция на Вашингтон на венецуелска земя, откакто започна ескалацията с Каракас. Все още няма коментар от венецуелските власти.

#Доналд Тръмп #Газа #Бенямин Нетаняху #Венецуела #среща

Още от: Близък изток

Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху
Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху
СЪБИТИЯТА НА 2025: Пъзелът Близък изток - истински мир или привидно примирие
Чете се за: 08:12 мин.
Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение
Чете се за: 03:17 мин.
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.
Израел започва разследване под контрола на правителството за атаката на Хамас
Чете се за: 01:45 мин.
Израел обвини Хамас, че нарушава примирието в Газа
Чете се за: 02:00 мин.

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани" всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
