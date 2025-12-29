Близкият изток и Газа бяха акцент по време на срещата на американския президент Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху в имението "Мар-а-Лаго", в щата Флорида.

Тръмп изрази надежда, че втората фаза от примирието в Газа ще започне много скоро. По думите му още в първите 5 минути на срещата са постигнали съгласие по три ключови въпроса. Американският президент подчерта, че трябва да има разоръжаване на Хамас, като от групировката предстои да върнат тялото на още един израелски заложник.

Доналд Тръмп добави пред репортери, че американската армия е извършила удар по пристанище във Венецуела, където се предполага, че се товарят наркотици на лодки. Това е първата военна операция на Вашингтон на венецуелска земя, откакто започна ескалацията с Каракас. Все още няма коментар от венецуелските власти.