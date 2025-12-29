БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху

Теодора Гатева
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
Близкият изток и Газа ще бъдат акцент по време на срещата на американския президент Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, която започва в този момент.

Всяко решение би могло да има ключово влияение по въпроси, които определят бъдещето на региона.

Вашингтон е най-силният военен и политически поддръжник на Израел и срещата ще бъде тест за това доколко позициите на двамата лидери остават съгласувани. Това е шестата среща между Тръмп и Нетаняху от началото на втория мандат на американския държавен глава.

