Газа ще бъде акцент в разговора между Тръмп и Нетаняху

Близкият изток и Газа ще бъдат акцент по време на срещата на американския президент Доналд Тръмп и премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, която започва в този момент.

Всяко решение би могло да има ключово влияение по въпроси, които определят бъдещето на региона.

Вашингтон е най-силният военен и политически поддръжник на Израел и срещата ще бъде тест за това доколко позициите на двамата лидери остават съгласувани. Това е шестата среща между Тръмп и Нетаняху от началото на втория мандат на американския държавен глава.