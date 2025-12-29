"Секция 13" на Съюза на българските художници представя изложбата „Обща постановка“

"Секция 13" на Съюза на българските художници 30 години по-късно. Какво показват художниците от прочутата група. В галерията на "Шипка" 6 събират идеите си в „Обща постановка“.

Преди три десетилетия "Секция 13" обединява неконвенционалното изкуство. Но днес това понятие навлиза в по-различна територия, а групата търси новото си лице. Първоначалната идея е изложбата да носи заглавие „Басейн“ - свободен преглед на съвременното изкуство, като форма на общуване и носител на култура.

Йово Панчев - куратор: "Идеята беше да се направи преглед на полето, какво означава неконвенционални форми и съвременно изкуство. Днес, когато всичко вече е неконвенциално, а съвременно изкуство е всъщност доминиращия режим в изкуството."

Залагат предизвикателство с избора на конвенционалния формат А4, свързан по принцип с други сфери.

Вдъхновен и преобразен, листът А4 залага различната посока.

Йово Панчев - куратор: "Това е най-демократичната и свободна секция. Надяваме се от януари да има нови попълнения. В секцията постоянно се включват млади автори и доста разнообразяват разбирнето за съвременно изкуство, обогатяват сцената. Това е и целта на секцията, в рамките на СБХ да бъде прогресивен носител на промени."

Изложбата с куратори Йово Панчев и Ивайло Иванов продължава до 22 януари.