БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че...
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
Не стойте на открито, има опасност от падащи предмети -...
Чете се за: 01:07 мин.
Висока степен на лавинна опасност в планините, условията...
Чете се за: 04:05 мин.
Янаки Стоилов: Не са на дневен ред промени в Конституцията
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Секция 13" на Съюза на българските художници представя изложбата „Обща постановка“

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Секция 13" на Съюза на българските художници 30 години по-късно. Какво показват художниците от прочутата група. В галерията на "Шипка" 6 събират идеите си в „Обща постановка“.

Преди три десетилетия "Секция 13" обединява неконвенционалното изкуство. Но днес това понятие навлиза в по-различна територия, а групата търси новото си лице. Първоначалната идея е изложбата да носи заглавие „Басейн“ - свободен преглед на съвременното изкуство, като форма на общуване и носител на култура.

Йово Панчев - куратор: "Идеята беше да се направи преглед на полето, какво означава неконвенционални форми и съвременно изкуство. Днес, когато всичко вече е неконвенциално, а съвременно изкуство е всъщност доминиращия режим в изкуството."

Залагат предизвикателство с избора на конвенционалния формат А4, свързан по принцип с други сфери.

Вдъхновен и преобразен, листът А4 залага различната посока.

Йово Панчев - куратор: "Това е най-демократичната и свободна секция. Надяваме се от януари да има нови попълнения. В секцията постоянно се включват млади автори и доста разнообразяват разбирнето за съвременно изкуство, обогатяват сцената. Това е и целта на секцията, в рамките на СБХ да бъде прогресивен носител на промени."

Изложбата с куратори Йово Панчев и Ивайло Иванов продължава до 22 януари.

#СБХ #"Секция 13" #изложба

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистката Богомила Косатева
1
Почина журналистката Богомила Косатева
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
2
Почина бившият председател на СДС Борис Марков
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
3
Снимка, генерирана с ИИ, заблуждава потребителите в социалните мрежи
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация, смачка коли и спря тока
4
Пориви до 100 км/ч: Вятърът събори дървета, откъсна изолация,...
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка между Русия и Украйна
5
Тръмп след срещата със Зеленски: Доближаваме се много до сделка...
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
4
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
6
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...

Още от: Култура

Филмът "Жестокият път" с три награди от фестивала "Златен ритон"
Филмът "Жестокият път" с три награди от фестивала "Златен ритон"
Банкси с нова творба в Лондон (СНИМКИ) Банкси с нова творба в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Пламен Карталов остава начело на Софийската опера в следващите пет години Пламен Карталов остава начело на Софийската опера в следващите пет години
Чете се за: 00:25 мин.
След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл" След репортаж на БНТ: Купиха климатици за концертната зала на училище "Луи Брайл"
21907
Чете се за: 03:05 мин.
Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево Една от най-големите котви от XIX век открита в залива на Царево
Чете се за: 03:45 мин.
Стачка на персонала на Лувъра Стачка на персонала на Лувъра
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
По света
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жълт код за силен вятър и утре Жълт код за силен вятър и утре
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
България получи 1,47 млрд. евро по третото плащане от НПВУ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бурният вятър отнесе покрива на църквата в санданското село...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
След вота в Косово: Премиерът Албин Курти заяви, че ще сформира...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Добрата новина: Двама пациенти бяха трансплантирани преди Коледа и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ