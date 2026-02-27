Публицистичен спектакъл отбелязва 150 години от Априлското въстание

Знаковите лица на БНТ Аделина Радева и Бойко Василев и историкът проф. Пламен Митев участват в публицистичен спектакъл "Въстанието - световна новина". Той е посветен на 150 години от Априлското въстание. Премиерата му се състоя в Регионалния исторически музей в Смолян.

Образите на героите от борбата за освобождението на поробена България - Раковски, Левски, Бенковски, Ботев са очертани през погледа на съвременните журналисти. Те питат, а отговорите дава историкът.

проф. Пламен Митев, историк: "Има много начини да се разкаже историята на Априлското въстание, но според мен е дошъл момента, в който трябва да се разчупят различните начини и да потърсим нещо, което да достигне по-лесно и по-бързо до сърцето и ума на българина, защото учебниците са недостатъчни, сухият разказ не може да пресъздаде онази атмосфера на надежди, на вяра и на много смърт, много насилие, много предателства."

Подчертана е ролята на тогавашния журналист Макгахан, защото точно благодарение на

неговите репортажи за погромите след въстанието, то се превръща в световна новина.

Аделина Радева, журналист в БНТ: "Априлското въстание абсолютно буквално е световна новина и благодарение на това то всъщност е успешно, въпреки неговия крах. Такава е била идеята на неговите организатори, това са направили моите колеги преди 150 години, като Макгахан например, като са разпространили тази новина. Тя на практика е обърнала, новината за зверствата на практика е обърнала дипломацията и позициите на великите сили спрямо България." Бойко Василев, журналист в БНТ: "Удивително е как едни младежи на двайсет и няколко години успяват не просто да умрат за България, а да постигнат реалната си цел. Накратко едно въстание става новина с две неща - с погрома и с героите. И Априлското въстание с кръвта, пролятата кръв и с героите, които по някакъв начин казват на целия свят, че има българи, които предпочитат свободата пред богатството, със това те в крайна сметка водят до освобождението на България."

Така отговорът в крайна сметка е даден с този нетрадиционен спектакъл: Априлското

въстание постига най-важната си цел - свободата.