ИЗВЕСТИЯ

Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

След като „Нина Роза“ спечели „Сребърна мечка“ - какво е значението на наградата за българската киноиндустрия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:37 мин.
Култура
Снимка: БНТ
Филмът „Нина Роза“ спечели „Сребърна мечка“ от кинофестивала „Берлинале“. В този филм една от сюжетните нишки е тази за емиграцията. След огромния успех на филма какво е значението за българската кино индустрия по света?!

Ко-продуцентът на филма Любомира Пиперова в сутрешния блок коментира, че българите биха го гледали по различен начин като хора, които живеят в тази държава и са наясно с всичките позитивни и негативни страни на страна ни.

Любомира Пиперова, ко-продуцент на "Нина Роза": „Смятам, че историята е общочовешка, т.е. няма значение от каква народност е човекът, който я гледа, защото смятам, че всеки намира за себе си това, което го докосва вътре. И за мен е страхотно, че тази история се случва в България, защото аз смятам, че всъщност ние в България имаме много красиви неща, които забравяме, точно защото живеем тук. Мисля, че също е много важно, че някой отвън ни разказва,някой, който не е от България, който не познава България, ни гледа отвън и ни разказва по друг начин."

Тя допълни още, че основното послание във филма е това хората да знаят откъде идват и да обичат мястото, от което идват. Защото корените са много важни.

Според актора Галин Стоев, който играе главната роля в лентата, това е изключително хуманна и човеколюбива история, много носталгична и красива същевременно, и след края на филма остава светлото усещане у зрителя.

Галин Стоев, актьор: „Това е българин, който е напуснал отдавна родината си. Става дума за две взаимоизключващи се места. Едното е това, от което той е заминал, другото е където живее и невъзможността да съществуват в един и същи кадър. И се оказва, че човешкото същество е единственото, което може да направи този мост и да алхимизира всички тези различия, които всъщност противопоставят тези две места и правят така, че противопоставянето всъщност да стане свързване."

Вижте целия разговор във видеото:

#кинофестивалът берлинале #филмът нина роза #Сребърна мечка #кино награда

Започна конкурсът "Сан Ремо"
Започна конкурсът "Сан Ремо"
С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми С усещане за пролет: В Кърджали цъфнаха минзухари и бадеми
Чете се за: 00:15 мин.
Откриха бобри, блъснати от коли край река Марица Откриха бобри, блъснати от коли край река Марица
Чете се за: 01:37 мин.
Образователното министерство също се готви за изборите Образователното министерство също се готви за изборите
Чете се за: 02:35 мин.
Министър Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат поле за политическа агитация Министър Сергей Игнатов: Училищата няма да бъдат поле за политическа агитация
Чете се за: 04:02 мин.
"Остайница" от Рене Карабаш с номинация в дългия списък за "Букър" "Остайница" от Рене Карабаш с номинация в дългия списък за "Букър"
Чете се за: 06:15 мин.

