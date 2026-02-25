След като „Нина Роза“ спечели „Сребърна мечка“ - какво е значението на наградата за българската киноиндустрия

Филмът „Нина Роза“ спечели „Сребърна мечка“ от кинофестивала „Берлинале“. В този филм една от сюжетните нишки е тази за емиграцията. След огромния успех на филма какво е значението за българската кино индустрия по света?!

Ко-продуцентът на филма Любомира Пиперова в сутрешния блок коментира, че българите биха го гледали по различен начин като хора, които живеят в тази държава и са наясно с всичките позитивни и негативни страни на страна ни.

Любомира Пиперова, ко-продуцент на "Нина Роза": „Смятам, че историята е общочовешка, т.е. няма значение от каква народност е човекът, който я гледа, защото смятам, че всеки намира за себе си това, което го докосва вътре. И за мен е страхотно, че тази история се случва в България, защото аз смятам, че всъщност ние в България имаме много красиви неща, които забравяме, точно защото живеем тук. Мисля, че също е много важно, че някой отвън ни разказва,някой, който не е от България, който не познава България, ни гледа отвън и ни разказва по друг начин."

Тя допълни още, че основното послание във филма е това хората да знаят откъде идват и да обичат мястото, от което идват. Защото корените са много важни.

Според актора Галин Стоев, който играе главната роля в лентата, това е изключително хуманна и човеколюбива история, много носталгична и красива същевременно, и след края на филма остава светлото усещане у зрителя.

Галин Стоев, актьор: „Това е българин, който е напуснал отдавна родината си. Става дума за две взаимоизключващи се места. Едното е това, от което той е заминал, другото е където живее и невъзможността да съществуват в един и същи кадър. И се оказва, че човешкото същество е единственото, което може да направи този мост и да алхимизира всички тези различия, които всъщност противопоставят тези две места и правят така, че противопоставянето всъщност да стане свързване."

