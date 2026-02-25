С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във Великобритания

Нови правила за достъп до територията на Великобритания за гражданите на 85 държави, сред които България, както и целия ЕС. Възможността е вече само с разрешително или с виза.

Изискването беше въведено през 2023 година, но до момента не се прилагаше стриктно. Авиокомпаниите и превозвачите могат да откажат да качат пътниците, които нямат валидно разрешително. То се купува онлайн срещу 16 британски лири и важи 2 години.

Новата система предизвика закъснения на полети на някои летища. Авиокомпании се опасяват, че по Великден може да има масови обърквания в разписанията на самолетите и влаковете.