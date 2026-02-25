Започна ремонт на автогарата в Благоевград

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започна ремонтът на автогарата в Благоевград. Всеки ден около 150 автобуса минават през нея, като става дума както за вътрешни линии, така и за международни превози.

Венцислав Ваклев, началник на автогарата в Благоевград: "Ремонтът започна в понеделник. И това се наложи, защото старата настилка беше компрометирана достатъчно. Тя е от 1987 година, като са правени частични ремонти. В смисъл кръпки на асфалтовата настилка. Обаче до нея пак се отваряха кратери. И имахме упреци от превозвачи и от пътуващи."

Премахва се цялата стара настилка и се полага нова. Площта на автогарата, на която ще се полага новата настилка, е около 6000 квадратни метра.

Венцислав Ваклев, началник на автогарата в Благоевград: "Автобусите спират до автогарата, като са направили организация, да се изпълняват разписанията, които съществуват. И засега нямаме проблем. Искам да се извиня и на хората за причиненото неудобство. Но те хората виждат какво се прави. Прави се нещо красиво, което ще е за години. И ние сме много доволни от това нещо. Като на тази площ имаме в началото на автогарата един паркинг за лични автомобили, на клиентите, които ползват услугите на автогара. Непосредствено след паркинга има стоянка за таксиметрови автомобили, които са в района на автогарата. И най-отпред вече за секторите е паркинга за автобуси, които изчакват тръгването."

Според Венцислав Ваклев, вероятно до края на седмицата ще бъде положен новият асфалт, след което трябва да бъде сложени маркировка. Очаква се и да бъдат направени допълнителни три покрити сектора за пристигащите автобуси, както и покрит вход до сградата на автогарата.

