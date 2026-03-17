Прокуратурата повдигна обвинение на мъж, нападнал с нож момиче в Бургас

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа 23-годишен мъж, който нападна с нож момиче в апартамент в квартал "Меден рудник" в Бургас. През 2017 г., отново с нож, той уби 11-годишно дете, за което престъпление получи 8 години затвор.

Сега е обвинен за това, че е направил опит умишлено да умъртви жена. Деянието е останало недовършено, поради независещи от дееца причини – успешна лекарска намеса.

По време на разследването е установено, че престъплението е извършено в жилище, обитавано от мъжа, чрез нанасяне на удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.

Предстои Окръжна прокуратура - Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия.