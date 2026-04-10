Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.

Властите в Турция си поставят за цел да наложат пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г. в рамките на нов законопроект, включващ редица ограничения и регулации, засягащи пушачите, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Според проектозакона, който е разработен от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и турското министерството на здравеопазването, продажбата на всички тютюневи изделия в страната ще бъде забранена от 1 януари 2040 г.

Законопроектът, който се очаква скоро да бъде внесен от ПСР в Меджлиса, въвежда и междинни ограничения много преди тази дата. Предложението предвижда пълна забрана за пушене в откритите площи на ресторанти и кафенета, както и задължително обособяване на отделни зони за пушачи, в които ще бъде забранена продажбата на храни и напитки. Наред с това се предвижда покупките на тютюневи изделия да бъдат осъществявани единствено с банкови карти, с цел затягане на контрола и по-добро проследяване.

Регулацията предвижда след 2040 г. физически или юридически лица, които са замесени във внос, производство, транспорт или продажба на тютюневи изделия, да бъдат изправяни пред съдебни глоби в размер от 1 до 5 милиона турски лири (22 000 – 112 000 долара), като тези санкции ще подлежат на преизчисляване спрямо инфлацията.

Според последните данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) към 2022 г. 28,3 процента от турците на възраст над 15 години, или иначе казано около 19 милиона души, споделят, че употребяват тютюневи изделия всеки ден.