БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

Предвижда се пълна забрана за пушене в откритите площи на ресторанти и кафенета

товарен кораб плаващ истанбул бургас аварирал босфора
Слушай новината

Властите в Турция си поставят за цел да наложат пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г. в рамките на нов законопроект, включващ редица ограничения и регулации, засягащи пушачите, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“.

Според проектозакона, който е разработен от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) и турското министерството на здравеопазването, продажбата на всички тютюневи изделия в страната ще бъде забранена от 1 януари 2040 г.

Законопроектът, който се очаква скоро да бъде внесен от ПСР в Меджлиса, въвежда и междинни ограничения много преди тази дата. Предложението предвижда пълна забрана за пушене в откритите площи на ресторанти и кафенета, както и задължително обособяване на отделни зони за пушачи, в които ще бъде забранена продажбата на храни и напитки. Наред с това се предвижда покупките на тютюневи изделия да бъдат осъществявани единствено с банкови карти, с цел затягане на контрола и по-добро проследяване.

Регулацията предвижда след 2040 г. физически или юридически лица, които са замесени във внос, производство, транспорт или продажба на тютюневи изделия, да бъдат изправяни пред съдебни глоби в размер от 1 до 5 милиона турски лири (22 000 – 112 000 долара), като тези санкции ще подлежат на преизчисляване спрямо инфлацията.

Според последните данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ) към 2022 г. 28,3 процента от турците на възраст над 15 години, или иначе казано около 19 милиона души, споделят, че употребяват тютюневи изделия всеки ден.

#2040 г. #Турция #тютюневи изделия #забрана

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ